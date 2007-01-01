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Барабанное видео от CHILDREN OF BODOM Барабанщик CHILDREN OF BODOM Jaska Raatikainen опубликовал съёмки своего исполнения песни "Deadnight Warrior" на концерте группы в Мальмё, 2 апреля - ролик можно оценить ниже.

















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