сегодня



Лидер KREATOR собирается выступать, "пока не сыграет в ящик" Канадское издание The Metal Voice провело интервью с лидером KREATOR Mille Petrozza. Избранные выдержки из него представлены ниже.



О влияющих на него исполнителях:



"Когда я был совсем молод, то дико пёрся по записям JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN. Чуть постарше я уже стал слушать VENOM и много-много MERCYFUL FATE. Ну а сейчас... Я получаю удовольствие от любой качественной музыки, независимо от её жанра. В моей фонотеке есть всё - от THE BEATLES, до Lana Del Ray… Или вот Kate Bush - очень крута! Не думаю, что кто-то из этих артистов оказывает прямое влияние на музыку KREATOR. Я сочиняю песни спонтанно, не сильно размышляя об их стилистической принадлежности. Единственное моё правило - я не хочу звучать на кого-то похожим! Если я придумал новый рифф, но отчётливо слышу что он будто вышел из-под пера THIN LIZZY, то я откладываю его в сторону и переписываю таким образом, чтобы он стал похож на традиционную манеру игры KREATOR".



О текстах KREATOR, в которых можно проследить некоторые параллели с текущими событиями в мире:



"Вынужден повториться - я специально ни о чём конкретном не пишу. Знаю, что многие авторы склонны сочинять лирику о тех событиях, которые недавно произошли в их собственной жизни, или, быть может, в жизни их близких. Я не принадлежу к их числу. Конечно, определённые смысловые акценты я расставляю, но исключительно таким образом, чтобы всё вышло завуалировано. Я никогда не упоминаю какие-то конкретные события, места или имена в своих произведениях. Разумеется, на меня влияют те вещи, что происходят в мире, но отражаю я их в творчестве KREATOR весьма опосредованно".



О любимом альбоме для необитаемого острова:



"Хмм... Наверное, я бы взял c собой IRON MAIDEN, пластинку 'Killers'".



О творческих целях, которых KREATOR ещё не достигли:



"Да тысячи их, потому что для меня это путешествие не закончится до тех пор, пока я не сыграю в ящик. Возможно, нам следует поработать с новым продюсером. Возможно, нам стоит попробовать записаться в какой-то другой стране. Возможно, нам следует выпустить по-настоящему олдскульный трэш-метал альбом. Я не знаю, для меня жизнь KREATOR по-прежнему интересна и насыщена яркими событиями! Только время и часто меняющееся настроение покажут что у нас в будущем..."











