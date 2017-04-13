SOUNDGARDEN продолжают работу над новым альбомом

Гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil в интервью 93.3 WMMR рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:
«Есть ряд песен в состоянии демо. Matt Cameron сделал что-то на своем компьютере, Chris Cornell сделал несколько демо. А также он написал текст для некоторых моих идей и вещей, которые сочинили Ben Shepherd и Matt. Так что у нас есть кое-какой материал в стадии демо; есть кое-что в процессе создания - то, что мы еще джемуем и прикидываем как и что, работаем над аранжировками. На этом этапе мы решаем все возможные вопросы сочинения новых композиций».
Kliops144
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