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SOUNDGARDEN продолжают работу над новым альбомом Гитарист SOUNDGARDEN Kim Thayil в интервью 93.3 WMMR рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:



«Есть ряд песен в состоянии демо. Matt Cameron сделал что-то на своем компьютере, Chris Cornell сделал несколько демо. А также он написал текст для некоторых моих идей и вещей, которые сочинили Ben Shepherd и Matt. Так что у нас есть кое-какой материал в стадии демо; есть кое-что в процессе создания - то, что мы еще джемуем и прикидываем как и что, работаем над аранжировками. На этом этапе мы решаем все возможные вопросы сочинения новых композиций».







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