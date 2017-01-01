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*Badass*



16 апр 2017 : 		 Новое видео BADASS

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Новое видео BADASS

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"More Pain, More Gain", новое видео группы BADASS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "More Pain, More Gain", выпущенного 15 апреля на Lion Music.

В состав команды входят вокалист Titta Tani (Takayoshi Ohmura, ex-DGM), басист Alberto Rigoni (Vivaldi Metal Project, TwinSpirits), гитарист Alessio "Lex" Tricarico (HorsePowerOverload, Four Roxx Down) и барабанщик Denis "Denzy" Novello.

Italy's BADASS Release Debut Album Today; Official Video For




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