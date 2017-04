все новости группы







16 апр 2017 : Новое видео BADASS



Новое видео BADASS "More Pain, More Gain", новое видео группы BADASS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома "More Pain, More Gain", выпущенного 15 апреля на Lion Music.



В состав команды входят вокалист Titta Tani (Takayoshi Ohmura, ex-DGM), басист Alberto Rigoni (Vivaldi Metal Project, TwinSpirits), гитарист Alessio "Lex" Tricarico (HorsePowerOverload, Four Roxx Down) и барабанщик Denis "Denzy" Novello.











