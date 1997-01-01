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*Richie Kotzen*



16 апр 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

22 мар 2017 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

10 фев 2017 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет весной

2 фев 2016 : 		 Новый DVD RICHIE KOTZEN доступен для просмотра

13 ноя 2015 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN

25 окт 2015 : 		 Фрагмент нового DVD RICHIE KOTZEN

6 окт 2015 : 		 RICHIE KOTZEN выпустит DVD

25 мар 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

7 мар 2015 : 		 Тизер нового DVD RICHIE KOTZEN'a

17 фев 2015 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

5 янв 2015 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN'а выйдет в январе

9 дек 2014 : 		 Новая песня RICHIE KOTZEN'а

2 дек 2014 : 		 Видео с выступления RICHIE KOTZEN'а

24 окт 2014 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

4 сен 2014 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

15 июл 2014 : 		 Сборник RICHIE KOTZEN выйдет в сентябре

13 апр 2012 : 		 RICHIE KOTZEN был вынужден отменить выступления из-за геморрагии голосовой связки

28 янв 2012 : 		 Видео с акустического выступления RICHIE KOTZEN

26 янв 2012 : 		 RICHIE KOTZEN о проекте PORTNOY/SHEEHAN

1 сен 2011 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN

31 авг 2011 : 		 Новый альбом RICHIE KOTZEN выйдет в ноябре

5 сен 2010 : 		 Новый сингл RICHIE KOTZEN

31 авг 2009 : 		 Новое видео RICHIE KOTZEN'а

22 авг 2009 : 		 Трек-лист нового альбома RICHIE KOTZEN

20 авг 2009 : 		 Подробности о новом альбоме RICHIE KOTZEN'а

21 май 2008 : 		 Подробности о концертном альбоме RICHIE KOTZEN'а

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Новое видео RICHIE KOTZEN

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"My Rock", новое видео Richie Kotzen'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Salting Earth", вышедшего четырнадцатого апреля на Headroom-Inc.

RICHIE KOTZEN Releases 'My Rock' Video



richiekotzersaltingearthcd




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