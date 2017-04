сегодня



MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос" Фронтмен HANOI ROCKS Michael Monroe исполнил свою новую сольную песню "One Foot Out Of The Grave" во время недавнего эфира национального финского варианта шоу "Голос" - видеозапись можно просмотреть ниже.



Этот свежий трек войдет в грядущий сборник лучших сольных песен музыканта, "Michael Monroe - The Best", запланированный к выходу летом и приуроченный к тридцатилетию выхода его дебютной пластинки "Nights Are So Long". Ожидается, что на нём появятся около пяти совершенно новых композиций, включая одну "чрезвычайно хитовую вещицу с весьма звёздным гостем".











