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*Michael Monroe*



16 апр 2017 : 		 MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос"

29 мар 2017 : 		 MICHAEL MONROE записал новую песню для сборника

11 фев 2016 : 		 Новое видео MICHAEL'а MONROE

28 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE о реюнионе GUNS N' ROSES

16 дек 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Hair-metal-группы с лаком для волос справлялись лучше, чем с инструментами»

21 окт 2015 : 		 MICHAEL MONROE: «Не дайте музыке умереть на улице Denmark»

12 окт 2015 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

3 сен 2015 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

25 авг 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL'а MONROE

1 июн 2015 : 		 Новый альбом MICHAEL MONROE выйдет в октябре

11 мар 2015 : 		 MICHAEL MONROE записывает новый альбом

7 мар 2014 : 		 DREGEN уходит из группы MICHAEL'a MONROE

14 ноя 2013 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

27 сен 2013 : 		 DREGEN не поедет в тур с MICHAEL MONROE

13 авг 2013 : 		 Новый сингл MICHAEL MONROE выйдет в августе

21 июн 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL MONROE

20 апр 2013 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

26 ноя 2012 : 		 MICHAEL MONROE завершил запись

9 июл 2012 : 		 Участники SLAYER, ALICE COOPER, SLASH поздравили MICHAEL'a MONROE с юбилеем

4 июн 2012 : 		 DUFF MCKAGAN присоединился на сцене к MICHAEL MONROE

21 май 2012 : 		 Видео с выступления MICHAEL MONROE

28 янв 2012 : 		 MICHAEL MONROE назван персоной года в родном городе

31 дек 2011 : 		 MICHAEL MONROE получил подарок от MOTÖRHEAD

11 ноя 2011 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

23 окт 2011 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился к MICHAEL'y MONROE на сцене

29 июн 2011 : 		 MICHAEL MONROE: «DREGEN фантастически вписался в группу!»

28 июн 2011 : 		 Смена гитариста в группе MICHAEL MONROE

16 мар 2011 : 		 Новое видео MICHAEL MONROE

10 фев 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MICHAEL MONROE

6 фев 2011 : 		 Новый сингл MICHAEL MONROE

11 окт 2010 : 		 LUCINDA WILLIAMS на альбоме MICHAEL MONROE

23 сен 2010 : 		 Дата выхода нового альбома MICHAEL MONROE

14 сен 2010 : 		 LEMMY будет гостем на альбоме MICHAEL’а MONROE

11 сен 2010 : 		 MICHAEL MONROE на UNIVERSAL MUSIC

31 авг 2010 : 		 JACK DOUGLAS будет продюсером нового диска MICHAEL MONROE

13 авг 2010 : 		 MICHAEL MONROE выпускает концертный альбом

10 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления MICHAEL MONROE

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MICHAEL MONROE исполнил новую песню на шоу "Голос"

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Фронтмен HANOI ROCKS Michael Monroe исполнил свою новую сольную песню "One Foot Out Of The Grave" во время недавнего эфира национального финского варианта шоу "Голос" - видеозапись можно просмотреть ниже.

Этот свежий трек войдет в грядущий сборник лучших сольных песен музыканта, "Michael Monroe - The Best", запланированный к выходу летом и приуроченный к тридцатилетию выхода его дебютной пластинки "Nights Are So Long". Ожидается, что на нём появятся около пяти совершенно новых композиций, включая одну "чрезвычайно хитовую вещицу с весьма звёздным гостем".

Video: MICHAEL MONROE Performs New Song 'One Foot Out Of The Grave' On 'The Voice Of Finland'

michaelmonroeonefootcd




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