сегодня



Новый альбом ACCEPT выйдет в августе ACCEPT объявили о том, что их новый студийный альбом, получивший название "The Rise Of Chaos", увидит свет 4 августа на лейбле Nuclear Blast. Группа собирается презентовать диск специальным шоу 3 августа на фестивале Wacken Open Air.



Хедлайнерский сет ACCEPT в этот вечер будет разделён на три части. В первой музыканты исполнят как новые песни, так и старые хиты, хорошо знакомые публике. Во второй части гитарист Wolf Hoffmann впервые исполнит живьём избранные треки со своего недавнего сольного альбома "Headbangers Symphony" при участии Чешского национального симфонического оркестра. Ну и, наконец, в третьем отделении прозвучат самые знаковые композиции группы в сопровождении оркестра и машстабного мультимедиа-шоу.













+16 -0



( 6 ) просмотров: 1086

