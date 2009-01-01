PESTILENCE наконец нашли постоянного басиста

PESTILENCE объявили о том, что, сменив двух басистов за последние полгода, они наконец-то нашли подходящего человека - им оказался словенец Tilen Hudrap (VICIOUS RUMORS, PARADOX, THRAW). С аудиоклипом его исполнения совершенно новой композиции PESTILENCE "Discarnate Entity" можно ознакомиться ниже.
Эта песня войдёт на грядущий альбом группы "Hadeon", запись которого стартует в июне. Предварительный выход диска запланирован на конец 2017 года на лейбле Hammerheart Records.
Exterminator
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