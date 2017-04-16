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*Allan Holdsworth*



17 апр 2017 : 		 Скончался Аллан Холдсворт

17 апр 2017 : 		 Музыканты DREAM THEATER, WHITESNAKE, LIVING COLOUR, JOURNEY, ARCH ENEMY почтили память Аллана Холдсворта

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Музыканты DREAM THEATER, WHITESNAKE, LIVING COLOUR, JOURNEY, ARCH ENEMY почтили память Аллана Холдсворта

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Музыканты DREAM THEATER, WHITESNAKE, LIVING COLOUR, JOURNEY, ARCH ENEMY и многих других коллективов почтили память скончавшегося вчера британского гитариста Аллана Холдсворта в социальных сетях. С подборкой их высказываний можно ознакомиться ниже.

Members Of DREAM THEATER, WHITESNAKE, LIVING COLOUR, JOURNEY, ARCH ENEMY, Others React To Passing Of ALLAN HOLDSWORTH






































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