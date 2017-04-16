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Музыканты DREAM THEATER, WHITESNAKE, LIVING COLOUR, JOURNEY, ARCH ENEMY почтили память Аллана Холдсворта
Музыканты DREAM THEATER, WHITESNAKE, LIVING COLOUR, JOURNEY, ARCH ENEMY и многих других коллективов почтили память скончавшегося вчера британского гитариста Аллана Холдсворта в социальных сетях. С подборкой их высказываний можно ознакомиться ниже. |
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