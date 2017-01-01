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*Allan Holdsworth*



17 апр 2017 : 		 Скончался Аллан Холдсворт

17 апр 2017 : 		 Музыканты DREAM THEATER, WHITESNAKE, LIVING COLOUR, JOURNEY, ARCH ENEMY почтили память Аллана Холдсворта

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Скончался Аллан Холдсворт

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Легендарный британский гитарист и композитор Аллан Холдсворт скончался вчера, 16 апреля, в возрасте семидесяти лет. В небольшом послании на Facebook его кончину подтвердила дочь музыканта, Louise'a.

"С тяжёлым сердцем я хочу объявить миру о том, что мой дорогой папа скончался. Мы бы хотели попросить для нас некоторое время покоя и скорби, пока наша семья смирится с потерей отца, дедушки, прадедушки, друга и, конечно же, музыкального гения. Все объявления о публичном прощании, на котором мы будем рады видеть всех желающих, будут сделаны позднее. Конечно же, трудно сказать что-то ещё в свете такой неожиданной трагедии, невозможно выразить словами всю глубину нашей скорби. Нам будет его очень не хватать... Louise, Sam, Emily & Rori".

Аллан Холдсворт являлся одним из самых известных и почитаемых среди профессионалов гитаристов-новаторов за всю историю рок-музыки, а название его недавно вышедшего бокс-сета, "The Man Who Changed Guitar Forever", говорит само за себя. Помимо рок-музыки, Холдсворт также являлся первопроходцем и одним из самых уважаемых мастеров джаз-фьюжна, а также одним из первых пользователей и популяризаторов гитарных синтезаторов.

Поклонникам прогрессив-рока Холдсворт хорошо известен по своему участию в легендарных группах U.K., BRUFORD, SOFT MACHINE, GONG и TEMPEST.

ALLAN HOLDSWORTH Dead At 70



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

АлександрСоколов
17 апр 2017, 14:26		А-Х-У-Е-Т-Ь.
Искренне соболезную.

jannat
17 апр 2017, 14:43		Самый Величайший и непостижимый из всех мною слышанных... Мастер-Гений рока и джаза!
Скорблю и сожалею.

and3223r
17 апр 2017, 17:25		Жаль...

gravitgroove
17 апр 2017, 18:48		Слов нет. Вечная память гению и новатору! Он как Ю.Гагарин, но от гитары.


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