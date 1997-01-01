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*Soundgarden*



17 апр 2017 : 		 Следующий альбом SOUNDGARDEN "наполовину написан"

16 апр 2017 : 		 SOUNDGARDEN продолжают работу над новым альбомом

17 фев 2017 : 		 Новая версия от SOUNDGARDEN

19 янв 2017 : 		 Переиздание SOUNDGARDEN выйдет весной

12 дек 2016 : 		 Рассказ об издании альбома SOUNDGARDEN

9 дек 2016 : 		 CHRIS CORNELL на 100% сконцентрирован на альбоме SOUNDGARDEN

18 ноя 2016 : 		 SOUNDGARDEN хотят выпустить альбом в конце 2017

17 окт 2016 : 		 SOUNDGARDEN выпускают мороженое

7 окт 2016 : 		 Юбилейное издание SOUNDGARDEN выйдет осенью

29 сен 2016 : 		 У SOUNDGARDEN есть с десяток демо

16 июл 2016 : 		 У SOUNDGARDEN уже есть шесть песен

7 июл 2016 : 		 Винилы SOUNDGARDEN выйдут летом

7 июл 2016 : 		 Научно-исследовательское судно назвали в честь SOUNDGARDEN

28 июн 2016 : 		 Вокалист SOUNDGARDEN: «Мы где-то в середине»

3 мар 2016 : 		 SOUNDGARDEN «комфортно»

19 янв 2016 : 		 SOUNDGARDEN вернулись в студию

18 сен 2015 : 		 В сочинении нового альбома у SOUNDGARDEN наметился «серьёзный прогресс»

3 сен 2015 : 		 SOUNDGARDEN в студии

13 мар 2015 : 		 Сборник раритетов SOUNDGARDEN выйдет на виниле

3 мар 2015 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о сравнениях с LED ZEPPELIN

27 фев 2015 : 		 SOUNDGARDEN исполнили “Birth Ritual”

24 фев 2015 : 		 SOUNDGARDEN: новый альбом в 2016-м

15 фев 2015 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN: "PEARL JAM были единственной группой из Сиэтла, не утащившей ни одной из наших находок"

26 ноя 2014 : 		 Новое видео SOUNDGARDEN

23 ноя 2014 : 		 Новый трек SOUNDGARDEN

21 ноя 2014 : 		 SOUNDGARDEN перевыпустят дебютный альбом

11 ноя 2014 : 		 Новый трек SOUNDGARDEN

8 ноя 2014 : 		 Кавер-версия SLY & THE FAMILY STONE от SOUNDGARDEN

28 окт 2014 : 		 Сборник SOUNDGARDEN выйдет в ноябре

28 окт 2014 : 		 Новая песня SOUNDGARDEN

24 авг 2014 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

13 авг 2014 : 		 Колыбельные от SOUNDGARDEN

17 июл 2014 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

25 июн 2014 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

12 июн 2014 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN, OFF!, Ex-QUEENS OF THE STONE AGE в новой группе

12 июн 2014 : 		 Гитарист PEARL JAM присоединился на сцене к SOUNDGARDEN

7 июн 2014 : 		 SOUNDGARDEN планируют еще одно делюкс-издание

5 июн 2014 : 		 SOUNDGARDEN в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

3 июн 2014 : 		 Альбом SOUNDGARDEN станет первой рок-записью, которая выйдет в формате 11.1 DTS Headphone:X

28 май 2014 : 		 CHRIS CORNELL уже начал сочинять материал для нового альбома SOUNDGARDEN

2 май 2014 : 		 Фрагмент выступления SOUNDGARDEN в 'Guitar Center Sessions'

22 апр 2014 : 		 Фрагмент выступления SOUNDGARDEN в 'Guitar Center Sessions'

17 апр 2014 : 		 Демо от SOUNDGARDEN

30 мар 2014 : 		 SOUNDGARDEN отыграли первый концерт с Matt'ом Chamberlain'ом

15 мар 2014 : 		 SOUNDGARDEN целиком исполнили 'Superunknown'

25 фев 2014 : 		 "Superunknown" SOUNDGARDEN выйдет с бонусами

29 ноя 2013 : 		 SOUNDGARDEN продолжают работу над сборником раритетов

19 ноя 2013 : 		 Переиздание первого релиза SOUNDGARDEN доступно для прослушивание

15 ноя 2013 : 		 SOUNDGARDEN поедут в тур без MATT CAMERON

4 окт 2013 : 		 SOUNDGARDEN переиздадут первый релиз на SUB POP

15 сен 2013 : 		 Видео басиста SOUNDGARDEN

5 сен 2013 : 		 Новое видео SOUNDGARDEN

24 июл 2013 : 		 SOUNDGARDEN берут паузу в гастролях

18 июл 2013 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN

17 июл 2013 : 		 Новая песня басиста SOUNDGARDEN

10 июл 2013 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN

26 июн 2013 : 		 Басист SOUNDGARDEN выпустит сольную работу в августе

19 июн 2013 : 		 Премьера "Live From The Artist's Den" SOUNDGARDEN состоится в июле

28 май 2013 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

22 май 2013 : 		 Акустика от SOUNDGARDEN

26 апр 2013 : 		 Акустика от SOUNDGARDEN

17 апр 2013 : 		 Музыканты SOUNDGARDEN приняли участие в акустическом выступлении

3 апр 2013 : 		 SOUNDGARDEN заключили соглашение с BMG CHRYSALIS U.S.

22 мар 2013 : 		 Фрагмент 'Live From The Artists Den' SOUNDGARDEN

15 мар 2013 : 		 Демо-записи SOUNDGARDEN выйдут на виниле

29 янв 2013 : 		 Новое видео SOUNDGARDEN

22 янв 2013 : 		 CHRIS CORNELL: "У SOUNDGARDEN есть будущее"

22 янв 2013 : 		 SOUNDGARDEN об обвинениях в том, что их реюнион только ради денег

8 янв 2013 : 		 SOUNDGARDEN выступили в ELECTRIC LADY STUDIOS

25 дек 2012 : 		 Подарок от SOUNDGARDEN

19 дек 2012 : 		 DAVE GROHL снял новое видео SOUNDGARDEN

28 ноя 2012 : 		 SOUNDGARDEN в "Jimmy Kimmel Live!"

15 ноя 2012 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

14 ноя 2012 : 		 Кроссовки от SOUNDGARDEN

14 ноя 2012 : 		 SOUNDGARDEN в 'Late Show With David Letterman'

10 ноя 2012 : 		 Новое видео SOUNDGARDEN

8 ноя 2012 : 		 SOUNDGARDEN в 'Later... With Jools Holland'

6 ноя 2012 : 		 Новый альбом SOUNDGARDEN доступен для прослушивания

1 ноя 2012 : 		 Варианты делюкс-изданий нового альбома SOUNDGARDEN

1 ноя 2012 : 		 Видео с текстом от SOUNDGARDEN

30 окт 2012 : 		 В версию Best Buy нового альбома SOUNDGARDEN войдет 5 бонус-треков

17 окт 2012 : 		 Делюкс-издание нового альбома SOUNDGARDEN будет с бонус-треками

28 сен 2012 : 		 Новая песня SOUNDGARDEN

18 сен 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SOUNDGARDEN

17 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома SOUNDGARDEN

13 сен 2012 : 		 Новый сингл SOUNDGARDEN выйдет на следующей неделе

12 сен 2012 : 		 SOUNDGARDEN собираются подписать контракт с UNIVERSAL MUSIC GROUP

22 авг 2012 : 		 Название нового альбома SOUNDGARDEN

16 авг 2012 : 		 Новый альбом SOUNDGARDEN выйдет в ноябре

14 июн 2012 : 		 KIM THAYIL сказал, что новый альбом SOUNDGARDEN проходит мастеринг

11 июн 2012 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

3 июн 2012 : 		 Видео полного концерта SOUNDGARDEN с Rock Am Ring

7 май 2012 : 		 Специальное выступление SOUNDGARDEN на KROQ Weenie Roast Y Fiesta

4 май 2012 : 		 Новое видео SOUNDGARDEN

24 апр 2012 : 		 Бокс-сет SOUNDGARDEN выйдет в мае

20 апр 2012 : 		 Видео с записи нового трека SOUNDGARDEN

5 апр 2012 : 		 Новая песня SOUNDGARDEN

27 мар 2012 : 		 Фрагмент нового трека SOUNDGARDEN

6 ноя 2011 : 		 Новый альбом SOUNDGARDEN почти завершен

31 окт 2011 : 		 Гитарист DOWN присоединился на сцене к SOUNDGARDEN

9 окт 2011 : 		 Новый альбом SOUNDGARDEN "не является возвратом к прошлому"

15 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: «Новый материал SOUNDGARDEN отличается от всего, что мы когда-либо делали»

3 авг 2011 : 		 Новый альбом SOUNDGARDEN выйдет в начале 2012-го

4 июл 2011 : 		 SOUNDGARDEN открыли тур

21 июн 2011 : 		 Гитарист SOUNDGARDEN о новом альбоме: «Атмосфера новых песен очень тяжёлая»

17 июн 2011 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

25 мар 2011 : 		 SOUNDGARDEN работают над разнообразным альбомом

18 мар 2011 : 		 Концертный альбом SOUNDGARDEN доступен для прослушивания

2 мар 2011 : 		 SOUNDGARDEN отправятся в студию 'на неделе'

16 фев 2011 : 		 SOUNDGARDEN готовятся к записи

10 ноя 2010 : 		 SOUNDGARDEN исполнили две песни на TBS

31 окт 2010 : 		 SOUNDGARDEN выпустят 7" сингл

14 окт 2010 : 		 Новое видео SOUNDGARDEN

3 окт 2010 : 		 Детали лимитированного издания SOUNDGARDEN

28 сен 2010 : 		 SOUNDGARDEN отыграли 'секретный' концерт

21 авг 2010 : 		 SOUNDGARDEN: возвращение богов гранжа после 13-летнего молчания

19 авг 2010 : 		 Новая песня SOUNDGARDEN

7 авг 2010 : 		 Видео с выступления SOUNDGARDEN

4 авг 2010 : 		 SOUNDGARDEN выпускают ретроспективный сборник

1 май 2010 : 		 Концертное видео SOUNDGARDEN

18 апр 2010 : 		 SOUNDGARDEN выступили в Сиэттле

6 апр 2010 : 		 SOUNDGARDEN станут хэдлайнерами фестиваля LOLLAPALOOZA

12 янв 2010 : 		 А будет ли реюнион SOUNDGARDEN?

4 янв 2010 : 		 SOUNDGARDEN вновь в строю

13 июл 2009 : 		 SOUNDGARDEN: коллекция би-сайдов и бокс-сет могут увидеть мир

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Следующий альбом SOUNDGARDEN "наполовину написан"

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Фронтмен SOUNDGARDEN Chris Cornell, в ходе свежего разговора с The Pulse Of Radio о прогрессе в деле выпуска нового альбома группы, сообщил следующее:

"Пока сложно сказать что-то конкретное... Что касается самого материала, то он где-то наполовину готов. Мы пока ничего не фиксировали на плёнку, но идей у нас достаточно много, и мы ими активно обмениваемся. Я считаю, что где-то половина песен для следующей пластинки SOUNDGARDEN у нас уже готова. Но, повторюсь, пока сложно что-либо утверждать... Мы никогда не отличались краткостью в деле составления трек-листов для альбомов. Не исключаю, что в тот же момент, как мы решим что все песни уже написаны, ещё пяток возникнут из ниоткуда".

SOUNDGARDEN 'Kind Of Halfway Through' Writing New Album, Says CHRIS CORNELL



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