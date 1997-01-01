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Следующий альбом SOUNDGARDEN "наполовину написан" Фронтмен SOUNDGARDEN Chris Cornell, в ходе свежего разговора с The Pulse Of Radio о прогрессе в деле выпуска нового альбома группы, сообщил следующее:



"Пока сложно сказать что-то конкретное... Что касается самого материала, то он где-то наполовину готов. Мы пока ничего не фиксировали на плёнку, но идей у нас достаточно много, и мы ими активно обмениваемся. Я считаю, что где-то половина песен для следующей пластинки SOUNDGARDEN у нас уже готова. Но, повторюсь, пока сложно что-либо утверждать... Мы никогда не отличались краткостью в деле составления трек-листов для альбомов. Не исключаю, что в тот же момент, как мы решим что все песни уже написаны, ещё пяток возникнут из ниоткуда".







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