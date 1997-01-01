Следующий альбом SOUNDGARDEN "наполовину написан"

Фронтмен SOUNDGARDEN Chris Cornell, в ходе свежего разговора с The Pulse Of Radio о прогрессе в деле выпуска нового альбома группы, сообщил следующее:
"Пока сложно сказать что-то конкретное... Что касается самого материала, то он где-то наполовину готов. Мы пока ничего не фиксировали на плёнку, но идей у нас достаточно много, и мы ими активно обмениваемся. Я считаю, что где-то половина песен для следующей пластинки SOUNDGARDEN у нас уже готова. Но, повторюсь, пока сложно что-либо утверждать... Мы никогда не отличались краткостью в деле составления трек-листов для альбомов. Не исключаю, что в тот же момент, как мы решим что все песни уже написаны, ещё пяток возникнут из ниоткуда".
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).