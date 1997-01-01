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все новости группы
Secret Sphere
17 апр 2017
:
Новое видео SECRET SPHERE
5 апр 2017
:
Новый альбом SECRET SPHERE выйдет летом
18 мар 2017
:
Концертное видео SECRET SPHERE
4 ноя 2016
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH в песне SECRET SPHERE
7 окт 2016
:
Концертное видео SECRET SPHERE
30 сен 2016
:
Концертное видео SECRET SPHERE
9 сен 2016
:
Концертное видео SECRET SPHERE
2 сен 2016
:
Концертное видео SECRET SPHERE
25 авг 2016
:
Концертный трек SECRET SPHERE
6 авг 2016
:
Концертный релиз SECRET SPHERE выйдет осенью
27 июл 2016
:
Бывшая вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме SECRET SPHERE
5 апр 2016
:
SECRET SPHERE готовят новые альбомы
3 янв 2013
:
Новое видео SECRET SPHERE
16 окт 2012
:
Новая песня SECRET SPHERE
26 сен 2012
:
Новая песня SECRET SPHERE
11 сен 2012
:
Трейлер нового альбома SECRET SPHERE
14 май 2012
:
Бывший вокалист VISION DIVINE в SECRET SPHERE
2 апр 2012
:
SECRET SPHERE нашли вокалиста
10 мар 2012
:
SECRET SPHERE расстались с вокалистом
8 авг 2010
:
SECRET SPHERE на SCARLET RECORDS
26 май 2010
:
Обложка и трек-лист нового альбома SECRET SPHERE
4 апр 2010
:
Детали нового альбома SECRET SPHERE
7 авг 2009
:
SECRET SPHERE начали сочинять новый материал
17 сен 2008
:
Две полные песни от SECRET SPHERE
18 май 2008
:
Подробности о новом альбоме SECRET SPHERE
19 дек 2006
:
Видеосэмпл финского выступления SECRET SPHERE в сети
22 апр 2005
:
SECRET SPHERE решили поспешить с новым альбомом
сегодня
Новое видео
SECRET SPHERE
SECRET SPHERE опубликовали в сети своё новое видео “The Calling” - его можно увидеть ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы, "The Nature Of Time", который увидит свет 2 июня.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).