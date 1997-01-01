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*Secret Sphere*



17 апр 2017 : 		 Новое видео SECRET SPHERE

5 апр 2017 : 		 Новый альбом SECRET SPHERE выйдет летом

18 мар 2017 : 		 Концертное видео SECRET SPHERE

4 ноя 2016 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH в песне SECRET SPHERE

7 окт 2016 : 		 Концертное видео SECRET SPHERE

30 сен 2016 : 		 Концертное видео SECRET SPHERE

9 сен 2016 : 		 Концертное видео SECRET SPHERE

2 сен 2016 : 		 Концертное видео SECRET SPHERE

25 авг 2016 : 		 Концертный трек SECRET SPHERE

6 авг 2016 : 		 Концертный релиз SECRET SPHERE выйдет осенью

27 июл 2016 : 		 Бывшая вокалистка NIGHTWISH на новом альбоме SECRET SPHERE

5 апр 2016 : 		 SECRET SPHERE готовят новые альбомы

3 янв 2013 : 		 Новое видео SECRET SPHERE

16 окт 2012 : 		 Новая песня SECRET SPHERE

26 сен 2012 : 		 Новая песня SECRET SPHERE

11 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома SECRET SPHERE

14 май 2012 : 		 Бывший вокалист VISION DIVINE в SECRET SPHERE

2 апр 2012 : 		 SECRET SPHERE нашли вокалиста

10 мар 2012 : 		 SECRET SPHERE расстались с вокалистом

8 авг 2010 : 		 SECRET SPHERE на SCARLET RECORDS

26 май 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома SECRET SPHERE

4 апр 2010 : 		 Детали нового альбома SECRET SPHERE

7 авг 2009 : 		 SECRET SPHERE начали сочинять новый материал

17 сен 2008 : 		 Две полные песни от SECRET SPHERE

18 май 2008 : 		 Подробности о новом альбоме SECRET SPHERE

19 дек 2006 : 		 Видеосэмпл финского выступления SECRET SPHERE в сети

22 апр 2005 : 		 SECRET SPHERE решили поспешить с новым альбомом

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Новое видео SECRET SPHERE

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SECRET SPHERE опубликовали в сети своё новое видео “The Calling” - его можно увидеть ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы, "The Nature Of Time", который увидит свет 2 июня.

SECRET SPHERE Premier вЂњThe CallingвЂќ Music Video




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