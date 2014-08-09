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Профессиональное видео с выступления METALLICA Профессиональное видео исполнения композиции "For Whom the Bell Tolls", что состоялось на выступлении METALLICA в Мехико-Сити 3 марта, доступно к просмотру ниже.













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