Лидер MEGADETH в студии с VIMIC Лидер MEGADETH Dave Mustaine и VIMIC, новая команда бывшего барабанщика SLIPKNOT Joey Jordison'a, опубликовали несколько совместных фотографий из студии, вызвавших слухи о том, что Dave принял гостевое участие в записи дебютного альбома VIMIC.

















