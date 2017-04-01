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Вокалист SLAYER : «Америка превратилась в нацию нытиков» В ходе недавнего интервью чилийской радиостанции Futuro, вокалист SLAYER Tom Araya прокомментировал недавний инцидент, вызвавший бурю критики в Интернете, когда в Instagram-аккаунте группы появилась отфотошопленная фотография Трампа с членами SLAYER:



«Вот во что превратилась Америка... Она стала сборищем людей, которые... Страшно бесятся и брызжут слюной просто потому, что выборы прошли не по их сценарию. Я опубликовал картинку, которую посчитал смешной. Но они не могут даже шутить! Они не могут посмеяться даже над собой! Они просто не получают удовольствия. И просто удивительно, что до этого дошло. Мы превратились в нацию нытиков! (смеётся)»



На вопрос о том, почему он решил разместить это фото, Araya ответил:



«Кто-то запостил его на странице моей жены. Она мне показала эту карточку. Я рассмеялся и подумал, что это забавно. И подумал, что забавно это из-за всей той риторики Трампа и того, насколько его люди ненавидят. И я решил опубликовать картинку. Я знал, что кому-то она не понравится. Но вы должны понимать, что я могу это сделать, смекаете? Я ведь в SLAYER (смеётся) и, являясь участником SLAYER, иногда ты делаешь что-то подобное просто ради того, чтобы позлить людей (смеётся)».



Part 2 (audio):





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Part 5 (audio):

















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