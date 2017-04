сегодня



Вокалист GREAT WHITE записал кавер-версии BLACK SABBATH, DEF LEPPARD, LED ZEPPELIN Terry Ilous, вокалист GREAT WHITE и группы XYZ, выпустит третий сольный альбом, получивший название "Gypsy Dreams", двадцать восьмого апреля. Он будет составлен из кавер-версий известных рок-групп, сыгранных в ключе латинского фламенко. Трейлер доступен ниже.



Трек-лист:



01. Whole Lotta Love (LED ZEPPELIN)

02. Boys Of Summer (DON HENLEY)

03. In Your Eyes (PETER GABRIEL)

04. Long Train Running (THE DOOBIE BROTHERS)

05. Wicked Game (CHRIS ISAAK)

06. Heaven And Hell (BLACK SABBATH)

07. Ride Like The Wind (CHRISTOPHER CROSS)

08. Love Bites (DEF LEPPARD)

09. Kill The King (RAINBOW)



Состав:



Terry Ilous - Vocals

Luis Villegas - Guitar

Jose Garcia - Guitar

Mike Paganini - Bass

Mike Bennett - Bass

Ben Woods - Guitar

Jesse Stern - Drums/Percussion

Chris Trujillo - Drums/Percussion

Al Velasquez - Drums/Percussion

Natalie Gelman - Background Vocals











