KILLSWITCH ENGAGE выпускают пиво KILLSWITCH ENGAGE планируют выпуск лимитированного издания пива "Alive Or Just Brewing", приуроченного к выпуску виниловой версии альбома "Alive Or Just Breathing", выход которой намечен на 12 мая.











