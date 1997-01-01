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*A Perfect Circle*



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10 апр 2017 : 		 Музыканты A PERFECT CIRCLE работают над новой музыкой по отдельности

31 мар 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE на BMG

23 фев 2017 : 		 Первое фото состава A PERFECT CIRCLE 2017

18 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE полны решимости сыграть что-то новое

10 янв 2017 : 		 A PERFECT CIRCLE приступят к работе в этом году

23 ноя 2016 : 		 A PERFECT CIRCLE поедут в тур в 2017

15 окт 2013 : 		 Новая песня A PERFECT CIRCLE

18 сен 2013 : 		 Сборник A PERFECT CIRCLE будет включать новую песню

10 сен 2013 : 		 Концертный бокс-сет A PERFECT CIRCLE выйдет в ноябре

5 сен 2013 : 		 Колыбельные от A PERFECT CIRCLE

15 фев 2013 : 		 Вокалист TOOL и A PERFECT CIRCLE: «У нас нет песен для проектов»

2 янв 2013 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE не против выпуска еще одного альбома

3 окт 2012 : 		 JOSH FREESE ушел из A PERFECT CIRCLE

10 сен 2012 : 		 A PERFECT CIRCLE отыграют шоу в Лас-Вегасе

1 фев 2012 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE продаёт свой дом за $1,8 миллионов

3 июл 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE исполнили новый трек

24 июн 2011 : 		 A PERFECT CIRCLE не хотят записывать альбом

24 мар 2011 : 		 Гитарист A PERFECT CIRCLE заявил, что выпуск нового альбома пока не планируется

15 ноя 2010 : 		 Видео с выступления A PERFECT CIRCLE

28 окт 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE в программе "Jimmy Kimmel Live!"

14 сен 2010 : 		 A PERFECT CIRCLE официально возвращаются

6 авг 2010 : 		 Слухи о воссоединении A PERFECT CIRCLE набирают обороты

20 фев 2009 : 		 Барабанщик A PERFECT CIRCLE и NINE INCH NAILS выпустит новый сольный альбом

15 июл 2008 : 		 Умер менеджер A PERFECT CIRCLE

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A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала

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Гитарист A PERFECT CIRCLE Billy Howerdel в интервью The Salt Lake Tribune рассказал о сроках выпуска нового материала:

«В моем идеальном мире я бы сделал альбом, поехал в тур, взял паузу, создал альбом и вновь поехал в тур. Но на это есть свои траты. Преимущество в том, что у нас есть потребность творить, потому что мы давно этим не занимались, и это делает ситуацию несколько иной. Это как спросить: "Хочешь есть деликатесы ежедневно?" И ты отвечаешь: "Конечно же, да", но если вы не согласитесь, то по-настоящему оцените этот деликатес только тогда, когда получите».

По словам гитариста, работа началась ещё году в 2010-м, но не вышла из-за задержек со стороны вокалиста:

«Я всегда был наготове и ждал Maynard'a, когда у него появится окно в расписании. Главное то, что если вы в курсе о нём, то знаете, что... Он на многое обращает внимание. У него есть винодельня, он муж и отец, у него три группы. Найти во всех этих заботах подходящее окно для тура A PERFECT CIRCLE не так и просто. Нужно планировать, нужно всё намечать за год, а то и больше».

По словам гитариста, новая работа выйдет в промежутке с ноября по весну следующего года.

A PERFECT CIRCLE Guitarist Explains Delay In Releasing New Music



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