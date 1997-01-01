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A PERFECT CIRCLE о задержке с выпуском нового материала Гитарист A PERFECT CIRCLE Billy Howerdel в интервью The Salt Lake Tribune рассказал о сроках выпуска нового материала:



«В моем идеальном мире я бы сделал альбом, поехал в тур, взял паузу, создал альбом и вновь поехал в тур. Но на это есть свои траты. Преимущество в том, что у нас есть потребность творить, потому что мы давно этим не занимались, и это делает ситуацию несколько иной. Это как спросить: "Хочешь есть деликатесы ежедневно?" И ты отвечаешь: "Конечно же, да", но если вы не согласитесь, то по-настоящему оцените этот деликатес только тогда, когда получите».



По словам гитариста, работа началась ещё году в 2010-м, но не вышла из-за задержек со стороны вокалиста:



«Я всегда был наготове и ждал Maynard'a, когда у него появится окно в расписании. Главное то, что если вы в курсе о нём, то знаете, что... Он на многое обращает внимание. У него есть винодельня, он муж и отец, у него три группы. Найти во всех этих заботах подходящее окно для тура A PERFECT CIRCLE не так и просто. Нужно планировать, нужно всё намечать за год, а то и больше».



По словам гитариста, новая работа выйдет в промежутке с ноября по весну следующего года.







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