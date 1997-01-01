сегодня



Новый альбом MR. BIG появится осенью MR. BIG объявили о том, что их следующий студийный альбом получил название "Defying Gravity", а его выход на лейбле Frontiers Music предварительно запланирован на осень 2017 года.



Продюсером диска выступит Kevin Elson, который когда-то уже работал над первыми тремя, самыми успешными пластинками группы. В записи свежих песен примет участие текущий классический состав MR. BIG - Paul Gilbert, Eric Martin, Billy Sheehan и Pat Torpey. Однако, вследствие негативного влияния эффектов болезни Паркинсона у последнего, на некоторых песнях его подменит туровой барабанщик коллектива, Matt Starr.











+5 -0



( 4 ) просмотров: 953

