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*Mr. Big*



18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью

16 сен 2016 : 		 MR. BIG собирают идеи для нового альбома

6 июл 2015 : 		 LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления вокалиста MR. BIG в рамках Rock Meets Classic

9 дек 2014 : 		 MATT STARR продолжит выступление с MR. BIG

29 окт 2014 : 		 Виниловая версия последнего альбома MR. BIG выйдет в январе

28 сен 2014 : 		 Акустика от вокалиста MR. BIG

24 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

10 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

3 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

28 авг 2014 : 		 MR. BIG нашли барабанщика для тура

11 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MR. BIG

25 июл 2014 : 		 У барабанщика MR. BIG обнаружена болезнь Паркинсона

26 июн 2014 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в сентябре

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления MR. BIG

23 дек 2011 : 		 MR. BIG выпустят акустический концертный альбом

22 ноя 2011 : 		 Бокс-сет от MR. BIG выйдет в январе

2 авг 2011 : 		 Кавер-версия DEEP PURPE от MR. BIG

14 июл 2011 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома MR. BIG

11 дек 2010 : 		 Акустическая версия новой песни MR. BIG

27 ноя 2010 : 		 Новое видео MR. BIG

19 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома MR. BIG

20 окт 2010 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в январе

25 сен 2010 : 		 MR. BIG начали работу над новым альбомом

4 сен 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового концертного альбома MR. BIG

26 авг 2009 : 		 Превью нового DVD MR. BIG

15 май 2008 : 		 MR. BIG «почти воссоединились»

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Новый альбом MR. BIG появится осенью

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MR. BIG объявили о том, что их следующий студийный альбом получил название "Defying Gravity", а его выход на лейбле Frontiers Music предварительно запланирован на осень 2017 года.

Продюсером диска выступит Kevin Elson, который когда-то уже работал над первыми тремя, самыми успешными пластинками группы. В записи свежих песен примет участие текущий классический состав MR. BIG - Paul Gilbert, Eric Martin, Billy Sheehan и Pat Torpey. Однако, вследствие негативного влияния эффектов болезни Паркинсона у последнего, на некоторых песнях его подменит туровой барабанщик коллектива, Matt Starr.

MR. BIG Recording 'Defying Gravity' Album With Producer KEVIN ELSON




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Mike Cook
18 апр 2017, 12:24		Оооочень ждемс!!!

LU---
18 апр 2017, 14:35		Да!!!
И круто ,что Кевин занимается альбомом.Он может сделать интересный микс-опыт у него Гигантский.....!!!

Flashback
18 апр 2017, 14:46		Ждём.

Tom Sawyer
18 апр 2017, 16:21		Эх, жаль у Пэта серьезные проблемы со здоровьем...


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