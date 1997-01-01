Новый альбом MR. BIG появится осенью

MR. BIG объявили о том, что их следующий студийный альбом получил название "Defying Gravity", а его выход на лейбле Frontiers Music предварительно запланирован на осень 2017 года.
Продюсером диска выступит Kevin Elson, который когда-то уже работал над первыми тремя, самыми успешными пластинками группы. В записи свежих песен примет участие текущий классический состав MR. BIG - Paul Gilbert, Eric Martin, Billy Sheehan и Pat Torpey. Однако, вследствие негативного влияния эффектов болезни Паркинсона у последнего, на некоторых песнях его подменит туровой барабанщик коллектива, Matt Starr.
Mike Cook
LU---
И круто ,что Кевин занимается альбомом.Он может сделать интересный микс-опыт у него Гигантский.....!!!
Flashback
Tom Sawyer
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