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JOEY RAMONE и JIMI HENDRIX будут увековечены в виде сувенирных фигурок Компания Funko Pop! Rocks, ранее уже отметившаяся выпуском многих коллекционных фигурок с качающейся головой в образе различных рок-звёзд, объявила о скором выходе ещё двух - на этот раз мастерами компании будут увековечены фронтмен RAMONES Joey Ramone и легендарный гитарист Jimi Hendrix .









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