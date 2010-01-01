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*Jimi Hendrix*



18 апр 2017 : 		 JOEY RAMONE и JIMI HENDRIX будут увековечены в виде сувенирных фигурок

29 сен 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

1 сен 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

11 авг 2016 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

9 авг 2016 : 		 Первое шоу JIMI HENDRIX выйдет осенью

23 апр 2016 : 		 Запущена слот-машина от JIMI HENDRIX'a

16 дек 2015 : 		 Сигареты с марихуаной под маркой JIMI HENDRIX

10 сен 2015 : 		 Рукописный вариант текстов JIMI HENDRIX ушел за £35,000

28 авг 2015 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX'а

20 авг 2015 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX'а

17 авг 2015 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX'а

17 мар 2015 : 		 Композиция CURTIS KNIGHT & THE SQUIRES Featuring JIMI HENDRIX

13 мар 2015 : 		 Фрагмент нового релиза с участием JIMI HENDRIX

30 дек 2014 : 		 Биопик о JIMI HENDRIX'e выйдет в январе

21 окт 2013 : 		 Концертный трек JIMI HENDRIX

25 сен 2013 : 		 Последнее интервью JIMI HENDRIX

12 сен 2013 : 		 Новый фильм о JIMI HENDRIX'е выйдет в ноябре

14 мар 2013 : 		 Новый альбом JIMI HENDRIX попал на второе место чарта Billboard Top 200

20 фев 2013 : 		 Новая песня JIMI HENDRIX

13 янв 2013 : 		 Новая песня JIMI HENDRIX

23 ноя 2012 : 		 Нереализованные песни JIMI HENDRIX'а выйдут в марте

7 ноя 2012 : 		 Выступление JIMI HENDRIX'a на Woodstock 1969 будет показано в кино

3 май 2012 : 		 Свыше семи тысяч гитаристов побили мировой рекорд благодаря трибьюту JIMI HENDRIX'y

15 апр 2012 : 		 PAUL MCCARTNEY записал кавер-версию JIMI HENDRIX'a в честь Джима Маршалла

18 ноя 2010 : 		 “Classic Rock Presents - Jimi Hendrix: The Guitar Hero” выйдет в декабре

1 ноя 2010 : 		 Новый сингл JIMI HENDRIX

16 сен 2010 : 		 Редкая песня JIMI HENDRIX

9 июл 2010 : 		 JIMI HENDRIX будет включен в зал славы FENDER

18 май 2010 : 		 В лондонском доме JIMI HENDRIX'а открывается выставка

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JOEY RAMONE и JIMI HENDRIX будут увековечены в виде сувенирных фигурок

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Компания Funko Pop! Rocks, ранее уже отметившаяся выпуском многих коллекционных фигурок с качающейся головой в образе различных рок-звёзд, объявила о скором выходе ещё двух - на этот раз мастерами компании будут увековечены фронтмен RAMONES Joey Ramone и легендарный гитарист Jimi Hendrix .

JOEY RAMONE, JIMI HENDRIX Funko Pop! Rocks Figures Coming Soon



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