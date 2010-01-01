JOEY RAMONE и JIMI HENDRIX будут увековечены в виде сувенирных фигурок
Компания Funko Pop! Rocks, ранее уже отметившаяся выпуском многих коллекционных фигурок с качающейся головой в образе различных рок-звёзд, объявила о скором выходе ещё двух - на этот раз мастерами компании будут увековечены фронтмен RAMONES Joey Ramone и легендарный гитарист Jimi Hendrix .
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).