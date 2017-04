сегодня



Видео с текстом от EDGE OF PARADISE "Dust To Dust", официальное видео с текстом от EDGE OF PARADISE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из свежего EP группы, "Alive", вышедшего десятого марта на ILS/Universal.















