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Дебютный альбом A FLOURISHING SCOURGE выйдет в июне Американская экстрим/прогрессив-метал команда из Сиэтла, A FLOURISHING SCOURGE, объявила о выходе своего дебютного одноимённого альбома, который увидит свет 9 июня на собственном лейбле музыкантов, Begotten Records.



Трек-лист:



“Tidal Waves”

“To The Stench Of A Rotting Corpse”

“Insatiable”

“Onerous”

“Awakened”

“Vacant”

“The Hedonist”

“Solace”



Барабанщик Samus Paulicelli (Decrepit Birth, ex-Abigail Williams) записал для диска барабанные партии на сессионной основе, а сам процесс записи проходил в бруклинской студии музыкантов GOJIRA, Silver Cord Studios, под руководством продюсера Jamie Uertz'a (Gojira, Anthrax). Мастерингом занимался Jens Bogren (Opeth, Fleshgod Apocalypse, Amon Amarth) в шведской Fascination Street Studios.



Первый сингл с альбома, композицию "Tidal Waves", можно прослушать ниже.











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