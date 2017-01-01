Дебютный альбом A FLOURISHING SCOURGE выйдет в июне
Американская экстрим/прогрессив-метал команда из Сиэтла, A FLOURISHING SCOURGE, объявила о выходе своего дебютного одноимённого альбома, который увидит свет 9 июня на собственном лейбле музыкантов, Begotten Records.
Трек-лист:
“Tidal Waves”
“To The Stench Of A Rotting Corpse”
“Insatiable”
“Onerous”
“Awakened”
“Vacant”
“The Hedonist”
“Solace”
Барабанщик Samus Paulicelli (Decrepit Birth, ex-Abigail Williams) записал для диска барабанные партии на сессионной основе, а сам процесс записи проходил в бруклинской студии музыкантов GOJIRA, Silver Cord Studios, под руководством продюсера Jamie Uertz'a (Gojira, Anthrax). Мастерингом занимался Jens Bogren (Opeth, Fleshgod Apocalypse, Amon Amarth) в шведской Fascination Street Studios.
Первый сингл с альбома, композицию "Tidal Waves", можно прослушать ниже.
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