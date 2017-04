сегодня



Видео полного выступления AMARANTHE Видео полного выступления AMARANTHE на фестивале Wacken Open Air 2012 было опубликовано в сети и доступно к просмотру ниже.



Сет-лист:



“Leave Everything Behind”

“Enter the Maze”

“1,000,000 Lightyears”

“Serendipity”

“Amaranthine”

“Rain”

“Call Out My Name”

“Automatic”

“Hunger”









+1 -1



( 1 ) просмотров: 699