Новая песня IDES OF GEMINI “Heroine’s Descent”, новая песня IDES OF GEMINI, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из грядущего альбома группы, "Women", запланированного к выходу 28 апреля на лейбле Rise Above Records.











