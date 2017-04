сегодня



JUST BEFORE DAWN собираются на гастроли Шведская дэт-металлическая супергруппа JUST BEFORE DAWN объявила о том, что в 2018 году даст несколько эксклюзивных концертов на рок-фестивалях. Музыканты сообщили на своей официальной страничке в Facebook:



“Солдаты явились на сборы и мы сформировали несокрушимый дет-металлический альянс, который намерен немилосердно атаковать панцерами мировые сцены!”



Ожидается, что в выступлениях примут участие:



Dave Ingram - Vocals (Down Among The Dead Men, Echelon, Ursinne, ex-Hail of Bullets, ex-Bolt Thrower, ex-Benediction)

Anders Biazzi - Guitar (Blood Mortized, ex-Amon Amarth)

Jonny Pettersson - Bass/ backing vocals (Wombbath, Ashcloud, Ursinne, Henry Kane)

Gustav Myrin - Guitar (Blood Mortized, Reek Of Martyr, ex-Pathalog)

Jon Rudin - Drums (Pale King)









