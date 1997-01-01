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JUST BEFORE DAWN собираются на гастроли
Шведская дэт-металлическая супергруппа JUST BEFORE DAWN объявила о том, что в 2018 году даст несколько эксклюзивных концертов на рок-фестивалях. Музыканты сообщили на своей официальной страничке в Facebook:
“Солдаты явились на сборы и мы сформировали несокрушимый дет-металлический альянс, который намерен немилосердно атаковать панцерами мировые сцены!”
Ожидается, что в выступлениях примут участие:
Dave Ingram - Vocals (Down Among The Dead Men, Echelon, Ursinne, ex-Hail of Bullets, ex-Bolt Thrower, ex-Benediction)
Anders Biazzi - Guitar (Blood Mortized, ex-Amon Amarth)
Jonny Pettersson - Bass/ backing vocals (Wombbath, Ashcloud, Ursinne, Henry Kane)
Gustav Myrin - Guitar (Blood Mortized, Reek Of Martyr, ex-Pathalog)
Jon Rudin - Drums (Pale King)
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