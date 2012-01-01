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все новости группы
Jotnar
18 апр 2017
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Новое видео JOTNAR
5 апр 2017
:
Новое видео JOTNAR
19 янв 2017
:
Новое видео JOTNAR
29 дек 2016
:
JOTNAR подписали контракт с Massacre Records
18 авг 2016
:
Новое видео JOTNAR
5 июл 2016
:
Семплы новых песен JOTNAR
14 июн 2016
:
Обложка и трек-лист первого альбома JOTNAR
12 янв 2016
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Новый альбом JOTNAR выйдет весной
19 мар 2015
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JOTNAR записывают вокал
19 фев 2015
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JOTNAR нашли вокалиста
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“Suicidal Angel”, новое видео группы JOTNAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Connected/Condemned", выходящего 21 апреля на Massacre Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).