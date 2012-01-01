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*Jotnar*



18 апр 2017 : 		 Новое видео JOTNAR

5 апр 2017 : 		 Новое видео JOTNAR

19 янв 2017 : 		 Новое видео JOTNAR

29 дек 2016 : 		 JOTNAR подписали контракт с Massacre Records

18 авг 2016 : 		 Новое видео JOTNAR

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14 июн 2016 : 		 Обложка и трек-лист первого альбома JOTNAR

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19 мар 2015 : 		 JOTNAR записывают вокал

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Новое видео JOTNAR

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“Suicidal Angel”, новое видео группы JOTNAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Connected/Condemned", выходящего 21 апреля на Massacre Records.

JOTNAR Debut вЂњSuicidal AngelвЂќ Music Video








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