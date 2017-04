сегодня



Оригинальный гитарист OVERKILL запустил проект SATANS TAINT Оригинальный гитарист OVERKILL Bobby Gustafson объявил о выходе нового диска своего проекта SATANS TAINT - альбом, получивший название "Axe To The Head Of My Enemies", появится в продаже в скором времени. Первые пять треков на нём были ремастированы James'ом Murphy (DEATH, OBITUARY, TESTAMENT), который также исполнил гостевое соло на одном из них.



Трек-лист:



“Asatru”

“Killing Spree”

“He Who Wore The Crown”

“Deliver Me To The Gods”

“Gutpile”



Bonus tracks:



“All Out War”

“Gothic Serpent”

“Battle Of Bravalla”

“Song For The Einherjar”

“The Hammer And The Cross”











