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*Ayreon*



18 апр 2017 : 		 Видео с текстом от AYREON

3 апр 2017 : 		 AYREON выбрали победителя

22 мар 2017 : 		 Выбери лучшее видео AYREON

23 фев 2017 : 		 Видео с текстом от AYREON

27 янв 2017 : 		 Новая песня AYREON

25 янв 2017 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

16 янв 2017 : 		 Фрагмент оформления нового альбома AYREON

15 дек 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

5 дек 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

1 дек 2016 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

28 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

21 ноя 2016 : 		 Музыканты NIGHTWISH, SYMPHONY X, BLIND GUARDIAN, KAMELOT выступят с AYREON

14 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

10 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

7 ноя 2016 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

3 ноя 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

31 окт 2016 : 		 Угадай вокалистку AYREON

27 окт 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

26 окт 2016 : 		 Лидер AYREON подтвердил, что гостем на альбоме будет PAUL GILBERT

24 окт 2016 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

20 окт 2016 : 		 Угадай вокалистку AYREON

17 окт 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

13 окт 2016 : 		 Угадай вокалиста AYREON

6 окт 2016 : 		 Тизер нового альбома AYREON

5 авг 2016 : 		 Превью переизданий AYREON

7 июл 2016 : 		 Первые альбомы AYREON выйдут на виниле

6 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD AYREON

27 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD AYREON

11 май 2016 : 		 Трейлер к видео-релизу AYREON

23 апр 2016 : 		 AYREON подписались на Mascot Label Group

9 апр 2016 : 		 AYREON выпустят "The Theater Equation" на DVD и Blu-Ray

23 дек 2015 : 		 Лидер AYREON работает над DVD

15 сен 2014 : 		 Лидер AYREON получил награду

22 апр 2014 : 		 Лидер AYREON запишет альбом с ANNEKE VAN GIERSBERGEN

1 апр 2014 : 		 Лидер AYREON работает над новым проектом

6 фев 2014 : 		 Новое видео AYREON

17 окт 2013 : 		 Новая песня AYREON

8 окт 2013 : 		 Трейлер нового альбома AYREON

8 сен 2013 : 		 Трек-лист нового альбома AYREON

5 сен 2013 : 		 Обложка нового альбома AYREON

2 сен 2013 : 		 Troy Donockley на новом альбоме AYREON

1 сен 2013 : 		 Угадай музыканта на новом альбоме AYREON

31 авг 2013 : 		 Вокалист KAMELOT на новом альбоме AYREON

30 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

30 авг 2013 : 		 Sara Squadrani на новом альбоме AYREON

29 авг 2013 : 		 Угадай вокалистку AYREON

29 авг 2013 : 		 John Wetton на новом альбоме AYREON

28 авг 2013 : 		 Steve Hackett на новом альбоме AYREON

27 авг 2013 : 		 Угадай гитариста на новом альбоме AYREON

27 авг 2013 : 		 Вокалист Toehider на новом альбоме AYREON

26 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

25 авг 2013 : 		 Jordan Rudess на новом альбоме AYREON

23 авг 2013 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

23 авг 2013 : 		 Cristina Scabbia на новом альбоме AYREON

22 авг 2013 : 		 Угадай вокалистку AYREON

22 авг 2013 : 		 Rick Wakeman на новом альбоме AYREON

21 авг 2013 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

21 авг 2013 : 		 Вокалист GRAND MAGUS на новом альбоме AYREON

20 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

20 авг 2013 : 		 KEITH EMERSON на новом альбом AYREON

19 авг 2013 : 		 Угадай гостя на новом альбоме AYREON

14 авг 2013 : 		 Marco Hietala первый гость нового альбома AYREON

13 авг 2013 : 		 Угадай вокалиста AYREON

12 авг 2013 : 		 Новый альбом AYREON выйдет в этом году

27 июн 2013 : 		 Видео из студии AYREON

28 мар 2013 : 		 Название нового альбома AYREON

10 окт 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN работает над новым альбомом AYREON

9 фев 2012 : 		 Сольный альбом лидера AYREON выйдет в апреле

20 дек 2008 : 		 Лидер AYREON пригласил бывшего барабанщика PORCUPINE TREE для участия в сайд-проекте

20 ноя 2008 : 		 Обложка компиляции AYREON доступна для просмотра

24 сен 2008 : 		 Сборник от AYREON

11 янв 2008 : 		 AYREON: новое промо-видео альбома "01011001"

2 янв 2008 : 		 AYREON: видео "Beneath The Waves" в сети

25 дек 2007 : 		 AYREON: премьера видео "Beneath The Waves" состоится в Новый Год

4 дек 2007 : 		 AYREON: Новая песня в сети

28 ноя 2007 : 		 AYREON: доступно промо-видео альбома "01011001"

17 ноя 2007 : 		 AYREON: детали трех изданий “01011001”

9 ноя 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AYREON "01011001"

2 ноя 2007 : 		 AYREON: Трек-лист нового альбома

29 окт 2007 : 		 AYREON: полный список гостевых музыкантов на новом CD

22 окт 2007 : 		 AYREON: обьявлены соло-гитаристы для нового альбома

11 окт 2007 : 		 Объявлено название нового альбома AYREON

9 окт 2007 : 		 Фронтмен PAIN OF SALVATION на новом диске AYREON

27 сен 2007 : 		 Фронтмен BLIND GUARDIAN на новом диске AYREON

16 сен 2007 : 		 Вокалист GOTTHARD на новом диске AYREON

7 сен 2007 : 		 Вокалист MAGNUM на новом диске AYREON

6 сен 2007 : 		 Anneke van Giersbergen на новом альбоме AYREON

25 авг 2007 : 		 Доступен семпл с Йорном Ланде с нового альбома AYREON

17 авг 2007 : 		 Стало известно имя ещё одного участника нового альбома AYREON

3 авг 2007 : 		 Подробности о новом альбоме AYREON

13 июл 2007 : 		 Вокалистка EPICA примит участие в новом альбоме AYREON

27 июн 2007 : 		 Magali Luyten (VIRUS IV, BEAUTIFUL SIN) примет участие в новом альбоме AYREON

15 июн 2007 : 		 AYREON: доступны семплы вокала с нового альбома

15 май 2007 : 		 AYREON отправятся в студию в июне

27 ноя 2006 : 		 AYREON: Началась работа над новым альбомом

4 мар 2004 : 		 AYREON: новый альбом 24 мая

22 янв 2004 : 		 AYREON подписались на Inside Out Records

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Видео с текстом от AYREON

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AYREON опубликовали официальное видео с текстом на песню "Star Of Sirrah", которая взята из нового альбома "The Source", выход которого намечен на 28 апреля на Mascot Label Group.

ARJEN LUCASSEN's AYREON Releases 'Star Of Sirrah' Lyric Video Feat. DREAM THEATER, NIGHTWISH, BLIND GUARDIAN Members





ayreonthesourcecd




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