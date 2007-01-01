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Новое видео PYRAMAZE PYRAMAZE опубликовали официальное видео на песню "A World Divided", которая будет включена в выходящий 28 апреля на Inner Wound Recordings альбом "Contingent" - клип можно посмотреть ниже.























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