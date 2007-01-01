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*Pyramaze*



18 апр 2017 : 		 Новое видео PYRAMAZE

10 апр 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

15 мар 2017 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

28 фев 2017 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет весной

24 сен 2015 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

3 сен 2015 : 		 Видео от клавишника PYRAMAZE

20 июн 2015 : 		 Новая песня PYRAMAZE

13 июн 2015 : 		 Новая песня PYRAMAZE

14 май 2015 : 		 Новое видео PYRAMAZE

16 апр 2015 : 		 Видео с текстом от PYRAMAZE

16 мар 2015 : 		 Новый альбом PYRAMAZE выйдет в мае

29 ноя 2011 : 		 PYRAMAZE объявили имя нового гитариста

15 фев 2011 : 		 PYRAMAZE расстались с гитаристом и басистом

5 фев 2010 : 		 Последний альбом PYRAMAZE выйдет на виниле

28 авг 2009 : 		 PYRAMAZE живее всех живых!

17 июл 2008 : 		 PYRAMAZE анонсировали нового вокалиста

2 апр 2008 : 		 PYRAMAZE заключили соглашение с LOCOMOTIVE RECORDS

16 мар 2008 : 		 Первые семплы PYRAMAZE с вокалом Барлоу в сети

21 фев 2008 : 		 MATT BARLOW приступил к записи вокала для нового альбома PYRAMAZE.

28 янв 2008 : 		 MATT BARLOW готов к записи вокала для нового альбома PYRAMAZE

18 дек 2007 : 		 Matt Barlow не уйдет из PYRAMAZE

2 окт 2007 : 		 PYRAMAZE начинают работу в студии

14 апр 2007 : 		 Бывший фронтмэн ICED EARTH присодеинился к PYRAMAZE

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Новое видео PYRAMAZE

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PYRAMAZE опубликовали официальное видео на песню "A World Divided", которая будет включена в выходящий 28 апреля на Inner Wound Recordings альбом "Contingent" - клип можно посмотреть ниже.

PYRAMAZE: 'A World Divided' Video Released







pyramazecontigentcd




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Voin of Valhalla
18 апр 2017, 20:09		Нормально так


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