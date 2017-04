сегодня



Музыканты из DEVILDRIVER, GOD FORBID, DIVINE HERESY в новом проекте BAD WOLVES Один из основателей DEVILDRIVER - барабанщик John Boecklin, вокалист Tommy Vext (SNOT, DIVINE HERESY, WESTFIELD MASSACRE), гитаристы Doc Coyle (GOD FORBID) и Chris Cain (BURY YOUR DEAD), а также басист Kyle Konkiel (VIMIC, IN THIS MOMENT), объединились в новой группе, получившей название BAD WOLVES.



По описанию основателя команды и автора их материала, Boecklin'a, BAD WOLVES собираются исполнять "слегка утяжелённый прог-рок в низком строе", который будет похож на смесь MESHUGGAH и SEVENDUST, а порыв создать новую группу у музыканта возник от нежелания постоянно играть "обычный металл с орущим вокалистом".



Тизер первого сингла новой группы, "Learn To Live", можно прослушать ниже. Дебютный альбом BAD WOLVES ожидается к выходу в течение года.











