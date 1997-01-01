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*Blackfinger*



19 апр 2017 : 		 Новый альбом BLACKFINGER выйдет летом

22 фев 2016 : 		 Гитарист DREAM DEATH в BLACKFINGER

22 июн 2015 : 		 BLACKFINGER представили новый состав

14 окт 2013 : 		 BLACKFINGER нашли нового басиста

29 авг 2013 : 		 BLACKFINGER на CHURCH WITHIN RECORDS

23 ноя 2011 : 		 Новый сингл BLACKFINGER

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Новый альбом BLACKFINGER выйдет летом

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BLACKFINGER, группа под руководством бывшего фронтмена TROUBLE Eric Wagner'a, выпустит свой новый альбом, получивший название "When Colors Fade Away", этим летом на лейбле M-Theory Audio. В текущий состав BLACKFINGER также входит гитарист DREAM DEATH и PENANCE Terry Weston.

Former TROUBLE Singer ERIC WAGNER Signs With M-THEORY AUDIO; New BLACKFINGER Album Due This Summer



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