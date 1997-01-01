сегодня



Новый альбом BLACKFINGER выйдет летом BLACKFINGER, группа под руководством бывшего фронтмена TROUBLE Eric Wagner'a, выпустит свой новый альбом, получивший название "When Colors Fade Away", этим летом на лейбле M-Theory Audio. В текущий состав BLACKFINGER также входит гитарист DREAM DEATH и PENANCE Terry Weston.







+0 -1



просмотров: 98

