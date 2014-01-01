Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [49]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [23]
*Новая песня LINKIN PARK [18]
*Вокалист METALLICA о Трампе [18]
*
[= ||| все новости группы



*Revolution Saints*



19 апр 2017 : 		 Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

19 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

6 фев 2015 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

23 янв 2015 : 		 Видео с текстом от REVOLUTION SAINTS

9 дек 2014 : 		 Новое видео REVOLUTION SAINTS

26 ноя 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома REVOLUTION SAINTS

24 окт 2014 : 		 Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, Ex-WHITESNAKE/DIO в REVOLUTION SAINTS

| - |
|||| сегодня

Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью

*
zoom
*
* *
REVOLUTION SAINTS на следующей неделе отправляются в студию для записи своего второго альбома, вновь вместе с продюсером Alessandro Del Vecchio. Релиз диска намечен на начало октября.

Также сообщается, что группа в скором времени впервые выступит на публике в рамках миланского рок-фестиваля Frontiers Rock Festival, а поддержать релиз альбома планирует полноценными гастролями.

REVOLUTION SAINTS Feat. DEEN CASTRONOVO, DOUG ALDRICH, JACK BLADES: Second Album Due In October



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 127

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом