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Новый альбом REVOLUTION SAINTS выйдет осенью
REVOLUTION SAINTS на следующей неделе отправляются в студию для записи своего второго альбома, вновь вместе с продюсером Alessandro Del Vecchio. Релиз диска намечен на начало октября.
Также сообщается, что группа в скором времени впервые выступит на публике в рамках миланского рок-фестиваля Frontiers Rock Festival, а поддержать релиз альбома планирует полноценными гастролями.
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