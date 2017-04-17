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ALICE COOPER выступит с оригинальными участниками Alice Cooper воссоединится с тремя оригинальными участниками группы ALICE COOPER — басистом Dennis'ом Dunaway, барабанщиком Neal Smith'ом и гитаристом Michael Bruce'ом — для специального "мини-концерта", который состоится четырнадцатого мая в Нэшвилле.



Все три музыканта также приняли участие в сочинении и записи нового студийного альбома Cooper'а, который должен появится в продаже этим летом. Продюсером диска вновь выступил неоднократно сотрудничавший с Alice'ом Bob Ezrin.

HUGE NEWS: Original Alice Cooper band members reunite with the legendary shock-rock performer for a special set ONLY IN NASHVILLE May 14th! pic.twitter.com/x0b6WcFzI1 — TPAC (@tpac) April 17, 2017











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