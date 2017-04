сегодня



PHIL COLLEN и TARYN MANNING исполнили хит DEF LEPPARD для комедийного телешоу Гитарист DEF LEPPARD Phil Collen стал специальным музыкальным гостем в свежем выпуске комедийного телешоу канала Comedy Central "The Comedy Jam". Phil исполнил и рассказал историю о легендарной песне LEPPARD "Pour Some Sugar On Me", а помогла ему в этом актриса и звезда телесериала "Оранжевый — хит сезона" Taryn Manning. Видеозапись их выступления можно увидеть ниже.











+0 -2



( 1 ) просмотров: 270