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Акустический концертник JOE BONAMASSA увидит свет в июне Новый концертный релиз Joe Bonamassa, "Live At Carnegie Hall - An Acoustic Evening", появится в продаже 23 июня на лейбле Mascot Label Group в форматах 2CD, 3LP, 2DVD и Blu-ray. Трейлер к альбому можно просмотреть ниже.



Материал для релиза был записан на двух уникальных, полностью акустических концертах Joe, что прошли в легендарном нью-йоркском зале Carnegie Hall 21 и 22 января прошлого года. В сет-лист этих выступлений вошли не только акустические аранжировки давно известных песен музыканта, но и несколько совершенно новых композиций, сочинённых специально для этих концертов.











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