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*Joe Bonamassa*



19 апр 2017 : 		 Акустический концертник JOE BONAMASSA увидит свет в июне

31 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

3 авг 2016 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

21 фев 2016 : 		 Новое видео JOE BONAMASSA

21 янв 2016 : 		 Новый альбом JOE BONAMASSA выйдет в марте

5 сен 2015 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

9 фев 2015 : 		 Фрагмент нового DVD JOE BONAMASSA

8 фев 2015 : 		 JOE BONAMASSA воздал должное Мадди Уотерсу и Хаулин Вульфу

26 июл 2014 : 		 Трейлер нового альбома JOE BONAMASSA

3 мар 2014 : 		 EPK от JOE BONAMASSA And BETH HART

23 авг 2013 : 		 DEREK SHERINIAN присоединился к JOE BONAMASSA

14 фев 2013 : 		 Трейлер нового DVD JOE BONAMASSA

8 ноя 2012 : 		 JOE BONAMASSA запишет четыре концерта в Лондоне

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Акустический концертник JOE BONAMASSA увидит свет в июне

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Новый концертный релиз Joe Bonamassa, "Live At Carnegie Hall - An Acoustic Evening", появится в продаже 23 июня на лейбле Mascot Label Group в форматах 2CD, 3LP, 2DVD и Blu-ray. Трейлер к альбому можно просмотреть ниже.

Материал для релиза был записан на двух уникальных, полностью акустических концертах Joe, что прошли в легендарном нью-йоркском зале Carnegie Hall 21 и 22 января прошлого года. В сет-лист этих выступлений вошли не только акустические аранжировки давно известных песен музыканта, но и несколько совершенно новых композиций, сочинённых специально для этих концертов.

JOE BONAMASSA - Multi-Format Release Live At Carnegie Hall - An Acoustic Evening Due In June; Video Trailer Streaming




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