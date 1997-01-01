У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

В новом видеоинтервью для японского журнала Young Guitar, участники MR. BIG - басист Billy Sheehan и гитарист Paul Gilbert, поговорили о записи нового альбома с продюсером Kevin Elson'ом, который когда-то уже работал над первыми тремя, самыми успешными пластинками группы.
Sheehan: "Kevin - абсолютно легендарная личность! Но так же важно, что он один из милейших, добродушнейших людей в мире, с которыми чрезвычайно приятно работать".
Gilbert: "Меня действительно прёт от нового сотрудничества с Kevin'ом! У нас столько прекрасных совместных воспоминаний о прошлом, а сейчас он вновь создаёт для нас эту волшебную творческую атмосферу. О таком продюсере может мечтать любая группа! Новые песни сочиняются у нас как по маслу - мы находимся в студии всего несколько дней, однако записали уже около шести новых вещей".
Sheehan: "Мы сейчас находимся в реально креативном расположении духа. Это прекрасно, что мы можем позволить себе не торопиться, спокойно собраться в студии, и планомерно работать над идеями. Я уверен, что с помощью Kevin'a, мы выпустим для всех поклонников просто чумовой альбом".
Следующий студийный альбом MR. BIG уже получил название "Defying Gravity", а его выход на лейбле Frontiers Music предварительно запланирован на осень 2017 года.
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