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*Mr. Big*



20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью

16 сен 2016 : 		 MR. BIG собирают идеи для нового альбома

6 июл 2015 : 		 LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления вокалиста MR. BIG в рамках Rock Meets Classic

9 дек 2014 : 		 MATT STARR продолжит выступление с MR. BIG

29 окт 2014 : 		 Виниловая версия последнего альбома MR. BIG выйдет в январе

28 сен 2014 : 		 Акустика от вокалиста MR. BIG

24 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

10 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

3 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

28 авг 2014 : 		 MR. BIG нашли барабанщика для тура

11 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MR. BIG

25 июл 2014 : 		 У барабанщика MR. BIG обнаружена болезнь Паркинсона

26 июн 2014 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в сентябре

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления MR. BIG

23 дек 2011 : 		 MR. BIG выпустят акустический концертный альбом

22 ноя 2011 : 		 Бокс-сет от MR. BIG выйдет в январе

2 авг 2011 : 		 Кавер-версия DEEP PURPE от MR. BIG

14 июл 2011 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома MR. BIG

11 дек 2010 : 		 Акустическая версия новой песни MR. BIG

27 ноя 2010 : 		 Новое видео MR. BIG

19 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома MR. BIG

20 окт 2010 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в январе

25 сен 2010 : 		 MR. BIG начали работу над новым альбомом

4 сен 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового концертного альбома MR. BIG

26 авг 2009 : 		 Превью нового DVD MR. BIG

15 май 2008 : 		 MR. BIG «почти воссоединились»

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У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

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В новом видеоинтервью для японского журнала Young Guitar, участники MR. BIG - басист Billy Sheehan и гитарист Paul Gilbert, поговорили о записи нового альбома с продюсером Kevin Elson'ом, который когда-то уже работал над первыми тремя, самыми успешными пластинками группы.

Sheehan: "Kevin - абсолютно легендарная личность! Но так же важно, что он один из милейших, добродушнейших людей в мире, с которыми чрезвычайно приятно работать".

Gilbert: "Меня действительно прёт от нового сотрудничества с Kevin'ом! У нас столько прекрасных совместных воспоминаний о прошлом, а сейчас он вновь создаёт для нас эту волшебную творческую атмосферу. О таком продюсере может мечтать любая группа! Новые песни сочиняются у нас как по маслу - мы находимся в студии всего несколько дней, однако записали уже около шести новых вещей".

Sheehan: "Мы сейчас находимся в реально креативном расположении духа. Это прекрасно, что мы можем позволить себе не торопиться, спокойно собраться в студии, и планомерно работать над идеями. Я уверен, что с помощью Kevin'a, мы выпустим для всех поклонников просто чумовой альбом".

Следующий студийный альбом MR. BIG уже получил название "Defying Gravity", а его выход на лейбле Frontiers Music предварительно запланирован на осень 2017 года.

MR. BIG: Producer KEVIN ELSON Is 'Getting Amazing Sounds' For 'Defying Gravity Album






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