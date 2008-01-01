сегодня



Две коллекционные статуэтки ALICE COOPER выйдут осенью Компания KnuckleBonz, известная по производству качественных лимитированных сувенирных статуэток различных звёзд, подготовила к релизу два варианта статуэток Alice Cooper'a - оба дизайна можно оценить ниже. Каждая из них ограничена тиражом в три тысячи экземпляров.















+4 -0



просмотров: 421

