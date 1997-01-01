Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [49]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [25]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [23]
*RAINBOW записали две новые песни в студии [19]
*
[= ||| все новости группы



*Svartsyn*



20 апр 2017 : 		 Новый альбом SVARTSYN появится в июне

5 дек 2014 : 		 Новая песня SVARTSYN

11 апр 2013 : 		 Новая песня SVARTSYN

7 мар 2013 : 		 Новый альбом SVARTSYN выйдет в мае

8 апр 2012 : 		 SVARTSYN перезаписали дебютный альбом

24 ноя 2010 : 		 Обложка и дата выхода нового альбома SVARTSYN

28 фев 2006 : 		 SVARTSYN начинают сочинять материал для нового альбома

| - |
|||| сегодня

Новый альбом SVARTSYN появится в июне

*
zoom
*
* *
SVARTSYN опубликовали первый сингл со своего нового альбома - композицию “Seven Headed Snake” можно прослушать ниже. Диск, получивший название "In Death", запланирован к выходу 9 июня на лейбле Agonia Records.

Трек-лист:

“Seven Headed Snake”
“Dark Prophet”
“With Death”
“Inside The White Mask”
“Wilderness Of The Soul”
“Black Thrones Of Death”
“Exile In Death”

SVARTSYN Reveal In Death Album Details; вЂњSeven Headed SnakeвЂќ Single Streaming





Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 200

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом