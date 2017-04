сегодня



Новый альбом SVARTSYN появится в июне SVARTSYN опубликовали первый сингл со своего нового альбома - композицию “Seven Headed Snake” можно прослушать ниже. Диск, получивший название "In Death", запланирован к выходу 9 июня на лейбле Agonia Records.



Трек-лист:



“Seven Headed Snake”

“Dark Prophet”

“With Death”

“Inside The White Mask”

“Wilderness Of The Soul”

“Black Thrones Of Death”

“Exile In Death”













+0 -1



просмотров: 200