Новый альбом SVARTSYN появится в июне

SVARTSYN опубликовали первый сингл со своего нового альбома - композицию “Seven Headed Snake” можно прослушать ниже. Диск, получивший название "In Death", запланирован к выходу 9 июня на лейбле Agonia Records.
Трек-лист:
“Seven Headed Snake”
“Dark Prophet”
“With Death”
“Inside The White Mask”
“Wilderness Of The Soul”
“Black Thrones Of Death”
“Exile In Death”
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