Новое видео THE WIZARDS Испанская хард-н-хэви группа THE WIZARDS опубликовала официальное видео на композицию "Calliope (Cosmic Revelations)" - его можно просмотреть ниже. Этот трек взят из второго альбома команды, "Full Moon In Scorpio", который увидит свет 16 мая на Fighter Records.













