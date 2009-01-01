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BLACK SABBATH на арфах Известный дуэт близняшек-арфисток Camille и Kennerly вновь опубликовал своё свежее прочтение классики хэви-метала - на этот раз ниже можно оценить их кавер-версию классического хита BLACK SABBATH “Iron Man”.













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