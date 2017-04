сегодня



Видео с текстом от MINDMAZE "One More Moment”, официальное видео с текстом от группы MINDMAZE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Resolve", выходящего двадцать восьмого апреля на Inner Wound Recordings.













