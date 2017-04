все новости группы







20 апр 2017 : Видео с текстом от MORTÖR



Видео с текстом от MORTÖR Канадская дэт/трэш-метал группа MORTÖR опубликовала официальное видео с текстом на песню "Burn Up The Dead” - его можно оценить ниже. Этот заглавный трек взят из нового альбома команды "Burn Up The Dead”, который увидит свет 22 апреля на лейбле CDN Records.



Трек-лист:



“Pleasure Of Hate”

“Cross The Line”

“Burn Up The Dead”

“A Place In Hell”

“Hail Guns”

“The Executioner”

“F.U.B.A.R.”

“Sold To Bleed”

“Parasite”

“Bloody Mess”

“Count The Days”

“Beg For Lead”













