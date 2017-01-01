Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [49]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [25]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [23]
*RAINBOW записали две новые песни в студии [19]
*
[= ||| все новости группы



*Mortör*



20 апр 2017 : 		 Видео с текстом от MORTÖR

| - |
|||| сегодня

Видео с текстом от MORTÖR

*
zoom
*
* *
Канадская дэт/трэш-метал группа MORTÖR опубликовала официальное видео с текстом на песню "Burn Up The Dead” - его можно оценить ниже. Этот заглавный трек взят из нового альбома команды "Burn Up The Dead”, который увидит свет 22 апреля на лейбле CDN Records.

Трек-лист:

“Pleasure Of Hate”
“Cross The Line”
“Burn Up The Dead”
“A Place In Hell”
“Hail Guns”
“The Executioner”
“F.U.B.A.R.”
“Sold To Bleed”
“Parasite”
“Bloody Mess”
“Count The Days”
“Beg For Lead”

MORTГ–R Release вЂњBurn Up The DeadвЂќ Lyric Video





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 27

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Lacuna Coil Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом