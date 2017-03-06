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Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS Намеченный на апрель-май американский тур ветеранов японского хэви LOUDNESS был полностью отменён после того, как во вторник, 18 апреля, музыкантам было отказано в праве въезда на территорию США в то время, как группа уже находилась в международной зоне чикагского аэропорта. По активно циркулирующим слухам, решение не пускать LOUDNESS в страну было принято в качестве побочного эффекта исполнения нашумевшего указа об ограничении иммиграции в США за авторством администрации Дональда Трампа.



В официальном сообщении музыкантов, размещённом на их страничке в Facebook, говорится: "В связи с введением чрезвычайно строгой политики в отношении приёма иностранцев, LOUDNESS отказали в праве въезда в США и отправили обратно в Японию. Все шоу американского тура отменены".



Фронтмен LOUDNESS Minoru Niihara подтвердил эту информацию в своём личном блоге: "Я провёл в международной зоне аэропорта Чикаго около трёх часов, после чего был вынужден улететь обратно домой. Никогда за всю долгую историю группы нам раньше не отказывали во въезде в США!"



Тур-агенство LOUDNESS Katana Music объяснило в интервью Japan Today, что все предыдущие визиты с гастролями в страну музыканты совершали по надлежащим образом оформленному приглашению резидентов США, однако на этот раз на паспортном контроле пограничники категорически отказались пускать японцев без корректно оформленных рабочих виз.











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