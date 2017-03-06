Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист METALLICA: «LADY GAGA отлично вписалась» [52]
*ANTHRAX готовы к новым шоу «Большой четвёрки» [49]
*GENE SIMMONS считает, что условно-бесплатная система распространения м... [25]
*TOM ARAYA пока не уверен в том, что SLAYER будут и дальше выпускать ал... [23]
*RAINBOW записали две новые песни в студии [19]
*
[= ||| все новости группы



*Loudness*



20 апр 2017 : 		 Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

23 ноя 2015 : 		 JAKE E. LEE о LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 Музыканты ARCH ENEMY, MEGADETH, SABATON и OBITUARY воздают должное LOUDNESS

22 ноя 2015 : 		 MARK OSEGUEDA и GARY HOLT воздают должное LOUDNESS

15 ноя 2015 : 		 Документальный фильм от LOUDNESS

4 ноя 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

16 окт 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

30 сен 2015 : 		 Переиздание LOUDNESS выйдет в ноябре

30 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

21 июл 2015 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

19 май 2015 : 		 LOUDNESS выступят с MIKE VESCERA

27 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома LOUDNESS

15 апр 2014 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет в июне

9 апр 2014 : 		 LOUDNESS исполнили новую песню

25 май 2013 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

11 май 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления LOUDNESS

16 апр 2013 : 		 Вокалист HIBRIA выступил с LOUDNESS

4 мар 2013 : 		 Новый альбом группы вокалиста LOUDNESS выйдет в апреле

25 фев 2013 : 		 MIKE VESCERA выступит с LOUDNESS

25 сен 2012 : 		 Семплы новых песен LOUDNESS

20 авг 2012 : 		 Семплы новых песен LOUDNESS

16 май 2012 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

10 май 2012 : 		 LOUDNESS на FROSTBYTE MEDIA

9 сен 2011 : 		 Семплы нового альбома LOUDNESS

22 авг 2011 : 		 Детали нового альбома LOUDNESS

14 май 2011 : 		 Видео с выступления LOUDNESS

18 янв 2011 : 		 Новый сингл LOUDNESS

9 июн 2010 : 		 6 песен из нового альбома LOUDNESS

8 июн 2010 : 		 Новое видео LOUDNESS

9 май 2010 : 		 Обложка нового альбома LOUDNESS

28 мар 2010 : 		 Трек-лист нового альбома LOUDNESS

5 мар 2010 : 		 Новый альбом LOUDNESS выйдет в мае

22 дек 2009 : 		 Новый концертный релиз от LOUDNESS

25 июн 2009 : 		 Новое видео LOUDNESS

18 май 2009 : 		 Доступны семплы нового альбома LOUDNESS

26 фев 2009 : 		 LOUDNESS выпустят новый альбом в мае

17 сен 2008 : 		 LOUDNESS выпускают 4-х дисковый DVD

20 дек 2006 : 		 Подробности о новом альбоме LOUDNESS

18 июн 2006 : 		 Новый концертный DVD от LOUDNESS выйдет в августе

| - |
|||| сегодня

Иммиграционная политика Трампа сорвала американский тур LOUDNESS

*
zoom
*
* *
Намеченный на апрель-май американский тур ветеранов японского хэви LOUDNESS был полностью отменён после того, как во вторник, 18 апреля, музыкантам было отказано в праве въезда на территорию США в то время, как группа уже находилась в международной зоне чикагского аэропорта. По активно циркулирующим слухам, решение не пускать LOUDNESS в страну было принято в качестве побочного эффекта исполнения нашумевшего указа об ограничении иммиграции в США за авторством администрации Дональда Трампа.

В официальном сообщении музыкантов, размещённом на их страничке в Facebook, говорится: "В связи с введением чрезвычайно строгой политики в отношении приёма иностранцев, LOUDNESS отказали в праве въезда в США и отправили обратно в Японию. Все шоу американского тура отменены".

Фронтмен LOUDNESS Minoru Niihara подтвердил эту информацию в своём личном блоге: "Я провёл в международной зоне аэропорта Чикаго около трёх часов, после чего был вынужден улететь обратно домой. Никогда за всю долгую историю группы нам раньше не отказывали во въезде в США!"

Тур-агенство LOUDNESS Katana Music объяснило в интервью Japan Today, что все предыдущие визиты с гастролями в страну музыканты совершали по надлежащим образом оформленному приглашению резидентов США, однако на этот раз на паспортном контроле пограничники категорически отказались пускать японцев без корректно оформленных рабочих виз.

Did TRUMP's New Immigration Policies Cause Cancelation Of LOUDNESS's U.S. Tour?

loudnessreggiesapril2017poster




Like!+0Dislike!-5


КомментарииСкрыть/показать 8 )

5up3rN0va
20 апр 2017, 12:27		вообще, скоро вполне может быть, что ядерные ракеты США упадут на Хиросиму и Нагасаки. Впрочем, японцы снова простят.

Darkside.ru MemberNerferoth Juventino
20 апр 2017, 12:30		Пускай к нам едут.

Whitesnake
20 апр 2017, 14:01		За Перл-Харбор!

Alex6669930
20 апр 2017, 14:04		че за? какого? мда -_-

Possessed
20 апр 2017, 14:16		Бред...

artanis.artanis
20 апр 2017, 14:28		вроде запретили въезд в США гражданам Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

Япония тоже что ли попала в этот список ? хмм


Orgik
20 апр 2017, 14:41		Hail to the King, baby!

Orgik
20 апр 2017, 14:43		2artanis.artanis, всё верно. Просто америкосы со своей толерантностью не могут отличить одних узкоглазых от других.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 903

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Holy Moses Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом