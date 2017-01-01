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*Earth Crawler*



20 апр 2017 : 		 Бывший гитарист FORBIDDEN и TESTAMENT основал группу EARTH CRAWLER

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Бывший гитарист FORBIDDEN и TESTAMENT основал группу EARTH CRAWLER

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EARTH CRAWLER - новая метал-группа из Сан-Франциско, которой руководит бывший гитарист FORBIDDEN и TESTAMENT Glen Alvelais, выпустит свой дебютный альбом "From Below" 5 мая. Тизер к диску доступен к прослушиванию ниже.

Состав EARTH CRAWLER:

Ryan Reynoso - Vocals
Glen Alvelais - Lead Guitar
Kimo Sanborn - Guitar, Vocals
Nick Benigno - Drums

Former FORBIDDEN And TESTAMENT Guitarist GLEN ALVELAIS Resurfaces In EARTH CRAWLER




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