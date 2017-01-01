Бывший гитарист FORBIDDEN и TESTAMENT основал группу EARTH CRAWLER
EARTH CRAWLER - новая метал-группа из Сан-Франциско, которой руководит бывший гитарист FORBIDDEN и TESTAMENT Glen Alvelais, выпустит свой дебютный альбом "From Below" 5 мая. Тизер к диску доступен к прослушиванию ниже.
Состав EARTH CRAWLER:
Ryan Reynoso - Vocals
Glen Alvelais - Lead Guitar
Kimo Sanborn - Guitar, Vocals
Nick Benigno - Drums
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