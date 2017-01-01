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Бывший гитарист FORBIDDEN и TESTAMENT основал группу EARTH CRAWLER EARTH CRAWLER - новая метал-группа из Сан-Франциско, которой руководит бывший гитарист FORBIDDEN и TESTAMENT Glen Alvelais, выпустит свой дебютный альбом "From Below" 5 мая. Тизер к диску доступен к прослушиванию ниже.



Состав EARTH CRAWLER:



Ryan Reynoso - Vocals

Glen Alvelais - Lead Guitar

Kimo Sanborn - Guitar, Vocals

Nick Benigno - Drums











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