сегодня



IRON MAIDEN добавили в свою прошлогоднюю игру элементы MOBA IRON MAIDEN открывают последний отрезок гастролей в поддержку альбома "The Book Of Souls" на этих выходных и приурочили к этой дате небольшой сюрприз для поклонников их прошлогодней мобильной Action-RPG видеоигры "Legacy Of The Beast".



Теперь в её виртуальном мире появится настоящяя боевая PvP-арена по распространённому образу других известных MOBA-проектов, где игроки смогут померяться силами между собой. Всю дополнительную информацию об апдейте можно найти на официальном веб-сайте игры.











