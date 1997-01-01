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*Roger Waters*



20 апр 2017 : 		 ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне

23 янв 2017 : 		 Концертное видео ROGER WATERS

22 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ROGER WATERS

22 июл 2015 : 		 Новое видео ROGER WATERS

10 июл 2015 : 		 Трейлер нового фильма ROGER WATERS

24 июн 2015 : 		 Фильм ROGER'a WATERS'a "The Wall" будет показан в сентябре

7 май 2015 : 		 ROGER WATERS «в ярости от современной музыкальной индустрии»

5 авг 2013 : 		 Открытое письмо ROGER'а WATERS'а

30 июл 2013 : 		 DAVID DRAIMAN требует извинений за антисемитскую символику на концерте ROGER'a WATERS’a

23 мар 2013 : 		 ROGER WATERS вновь призвал мир к установлению культурной блокады для Израиля

9 ноя 2012 : 		 ROGER WATERS собирается выпустить новый альбом

29 дек 2011 : 		 ROGER WATERS о туре "The Wall"

15 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR и ROGER WATERS: профессиональное видео

13 май 2011 : 		 DAVID GILMOUR присоединился на сцене к ROGER'y WATERS'y

28 май 2010 : 		 Roger Waters исполнит альбом "The Wall" целиком

11 сен 2002 : 		 Roger Waters возвращается на сцену

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|||| 20 апр 2017

ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне

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Бывший музыкант PINK FLOYD Roger Waters анонсировал выход своего первого полноценного сольного рок-альбома за последние двадцать пять лет. Пластинка, получившая название "Is This The Life We Really Want?", увидит свет 2 июня на лейбле Columbia Records.

Продюсированием и микшированием диска занимался Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney, Beck, U2). Сообщается, что в "Is This The Life We Really Want?" войдут двенадцать совершенно новых песен за авторством Waters'a, которые будут представлять из себя "едкий социальный комментарий о современном мире и его неспокойных временах".

26 мая в Канзас-Сити стартует новый масштабный мировой тур Waters'a, "Us + Them".

Трек-лист:

“When We Were Young”
“Déjà Vu”
“The Last Refugee”
“Picture That”
“Broken Bones”
“Is This The Life We Really Want?”
“Bird In A Gale”
“The Most Beautiful Girl”
“Smell The Roses”
“Wait For Her”
“Oceans Apart”
“Part Of Me Died”

Музыканты, принимавшие участие в записи диска:

Roger Waters (vocals, acoustic, bass),
Nigel Godrich (arrangement, sound collages, keyboards, guitar),
Gus Seyffert (bass, guitar, keyboards),
Jonathan Wilson (guitar, keyboards),
Joey Waronker (drums),
Roger Manning (keyboards),
Lee Pardini (keyboards),
Lucius (vocals) with Jessica Wolfe and Holly Proctor

PINK FLOYD Legend ROGER WATERS To Release Is This The Life We Really Want? Album In June; Us + Them North American Tour To Launch In May





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Svarg_1349
21 апр 2017, 03:00		С большим удовольствием заценю новое творение от старины Роджера. Действительно долгожданный релиз.


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