20 апр 2017



ROGER WATERS выпустит новый сольник в июне Бывший музыкант PINK FLOYD Roger Waters анонсировал выход своего первого полноценного сольного рок-альбома за последние двадцать пять лет. Пластинка, получившая название "Is This The Life We Really Want?", увидит свет 2 июня на лейбле Columbia Records.



Продюсированием и микшированием диска занимался Nigel Godrich (Radiohead, Paul McCartney, Beck, U2). Сообщается, что в "Is This The Life We Really Want?" войдут двенадцать совершенно новых песен за авторством Waters'a, которые будут представлять из себя "едкий социальный комментарий о современном мире и его неспокойных временах".



26 мая в Канзас-Сити стартует новый масштабный мировой тур Waters'a, "Us + Them".



Трек-лист:



“When We Were Young”

“Déjà Vu”

“The Last Refugee”

“Picture That”

“Broken Bones”

“Is This The Life We Really Want?”

“Bird In A Gale”

“The Most Beautiful Girl”

“Smell The Roses”

“Wait For Her”

“Oceans Apart”

“Part Of Me Died”



Музыканты, принимавшие участие в записи диска:



Roger Waters (vocals, acoustic, bass),

Nigel Godrich (arrangement, sound collages, keyboards, guitar),

Gus Seyffert (bass, guitar, keyboards),

Jonathan Wilson (guitar, keyboards),

Joey Waronker (drums),

Roger Manning (keyboards),

Lee Pardini (keyboards),

Lucius (vocals) with Jessica Wolfe and Holly Proctor













