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*Lock Up*



20 апр 2017 : 		 Видео с текстом от LOCK UP

7 апр 2017 : 		 Новый альбом LOCK UP доступен для прослушивания

24 янв 2017 : 		 Новая песня LOCK UP

9 дек 2016 : 		 Новая песня LOCK UP

9 окт 2015 : 		 LOCK UP отправятся в студию в ноябре

27 ноя 2014 : 		 Официальное заявление LOCK UP

25 ноя 2014 : 		 LOCK UP сменили вокалиста

13 июн 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте: видео

12 май 2014 : 		 Барабанщик LOCK UP в необычном проекте

9 янв 2014 : 		 LOCK UP о новых песнях

5 июл 2012 : 		 Профессиональное видео полного выступления LOCK UP

8 мар 2012 : 		 Новое видео LOCK UP

11 фев 2012 : 		 Видео с выступления LOCK UP

20 янв 2012 : 		 SHANE EMBURY пропустит тур, DAN LILKER заменит его в LOCK UP

28 июн 2011 : 		 Семплы нового альбома LOCK UP

7 июн 2011 : 		 Трейлер нового альбома LOCK UP

2 июн 2011 : 		 Новая песня LOCK UP

20 май 2011 : 		 Участники CARCASS, HYPOCRISY на новом альбоме LOCK UP

28 апр 2011 : 		 Детали нового альбома LOCK UP

10 янв 2011 : 		 Название нового альбома LOCK UP

3 дек 2010 : 		 Новая песня LOCK UP

27 янв 2010 : 		 Новый альбом LOCK UP в работе

8 янв 2010 : 		 LOCK UP работают над новым материалом

18 ноя 2001 : 		 Lock Up - Новый альбом

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Видео с текстом от LOCK UP

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“The Plague That Stalks The Darkness”, официальное видео с текстом от LOCK UP, доступно к просмотру ниже. Этот трек взят из свежего альбома группы, "Demonization", выход которого состоялся в марте на лейбле Listenable Records.

LOCK UP Release вЂњThe Plague That Stalks The DarknessвЂќ Lyric Video






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