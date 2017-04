сегодня



Видео с текстом от LOCK UP “The Plague That Stalks The Darkness”, официальное видео с текстом от LOCK UP, доступно к просмотру ниже. Этот трек взят из свежего альбома группы, "Demonization", выход которого состоялся в марте на лейбле Listenable Records.















+0 -0



просмотров: 66