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*Monte Pittman*



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Новое видео MONTE PITTMAN

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"Obliterated", новое видео Monte Pittman'a, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из последнего альбома гитариста "Inverted Grasp Of Balance", релиз которого состоялся в прошлом сентябре. В съёмках клипа приняли участие барабанщик Richard Christy (Charred Walls Of The Damned / Iced Earth / Death) и басист Billy Sheehan (David Lee Roth / Mr. Big / The Winery Dogs), которые записывали и студийные партии для диска.

MONTE PITTMAN Launches Music Video For вЂњObliteratedвЂќ Featuring RICHARD CHRISTY And BILLY SHEEHAN




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