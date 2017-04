сегодня



Новое видео MONTE PITTMAN "Obliterated", новое видео Monte Pittman'a, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из последнего альбома гитариста "Inverted Grasp Of Balance", релиз которого состоялся в прошлом сентябре. В съёмках клипа приняли участие барабанщик Richard Christy (Charred Walls Of The Damned / Iced Earth / Death) и басист Billy Sheehan (David Lee Roth / Mr. Big / The Winery Dogs), которые записывали и студийные партии для диска.











+0 -0



просмотров: 85