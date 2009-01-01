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Сын басиста METALLICA выступает с KORN Tye Trujillo, двенадцатилетний сын басиста METALLICA Robert'a Trujillo и участник собственной группы THE HELMETS, продолжил выступать с KORN 19 апреля в Сан-Паулу. Любительское видео с концерта можно увидеть ниже.



Tye подменяет регулярного басиста KORN, Reginald'a "Fieldy" Arvizu, который не сможет принять участие в южноамериканском турне группы вследствие "непредвиденных обстоятельств".



























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