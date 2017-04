сегодня



Гитаристка ALICE COOPER собрала собственную женскую рок-группу WE START WARS Гитаристка ALICE COOPER Nita Strauss объявила об основании новой, полностью женской рок-команды под названием WE START WARS. Первый концерт коллектива состоится 25 мая.



Strauss: "Честно говоря, я подспудно ждала этого момента всю свою сознательную жизнь с тех пор, как взяла в руки гитару. Дело в том, что моя музыка, которую я сочиняла в последние годы, требовала для реализации нечто большего, чем просто выпуск очередного сольного диска. Поэтому я начала думать и реализовывать свою давнюю мечту о создании собственной женской рок-группы! Теперь же, спустя целый год неустанных прослушиваний, я чрезвычайно счастлива представить вам окончательный состав WE START WARS, в котором, уж поверьте мне на слово, девки - просто огонь! Совсем скоро вы услышите от нас первые песни, которыми я очень горжусь".



Состав WE START WARS:



Nita Strauss (ALICE COOPER) - Guitar

Alicia Vigil (VIGIL OF WAR) - Bass

Seana (a.k.a. Shauna Lisse) - Vocals

Nicole Papastavrou - Guitar

Katt Scarlett (FEMME FATALE) - Keyboards

Lindsay Martin - Drums











